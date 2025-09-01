अमृतपाल सिंह उपराष्ट्रपति चुनाव में डालेगा वोट? खालिस्तान समर्थक सांसद पर बड़ी अपडेट

सांसद खालिस्तानी समर्थक वारिस पंजाब दे संगठन प्रमुख अमृतपाल सिंह उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करेगा या नहीं, इस पर बड़ी अपडेट आई है। अमृतपाल फिलहाल पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से सांसद है।

असम की जेल में बंद है अमृतपाल

अमृतपाल सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत असम के डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल में बंद है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 26 के अनुसार आयोग ने निर्देश दिए हैं कि उसे डाक मतपत्र उपलब्ध कराया जाए। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डाक मतपत्र मतदान के दिन ही सौंपा जाता है। चिन्हित डाक मतपत्र वाली सीलबंद लिफाफा मतगणना शुरू होने से पहले रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचना अनिवार्य है। इसके लिए आयोग ने गृह मंत्रालय और असम सरकार के मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि अमृतपाल सिंह द्वारा मतदान किया गया डाक मतपत्र डिब्रूगढ़ से हवाई मार्ग से भेजा जाए। ताकि यह 9 सितंबर 2025 शाम 6:00 बजे तक, जब मतगणना शुरू होगी, रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंच जाए।

सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी में परिवार

अमृतपाल सिंह को पुलिस ने मार्च 2023 में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अजनाला पुलिस थाने पर हमले के ढाई साल बाद इस केस को अमृतसर जिला अदालत शिफ्ट किया गया है। अमृतपाल सिंह का परिवार अमृतपाल सिंह पर लगे एनएसए को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहा है। आरोपी को उसके 10 साथियों के साथ असम की जेल में बंद किया गया था। अब केवल अमृतपाल सिंह ही डिब्रूगढ़ की जेल मे बंद है। अमृतपाल ने साल 2024 में लोकसभा चुनाव हलका खडूर साहिब से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा और जीत गया था।