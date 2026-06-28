95 विधायक फिर भी पंजाब में 'अकेले' भगवंत मान, 'करो या मरो' वाली लड़ाई में 'आप' का साथ क्यों नहीं?

Punjab News Today: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने राजनीतिक जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण संघर्ष का सामना अकेले कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में AAP की भारी जीत के बाद 95 विधायकों के पूर्ण बहुमत वाली सरकार का नेतृत्व करने वाले मान आज कई मोर्चों पर घिरे नजर आ रहे हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इन दिनों अपने सियासी जीवन के सबसे गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) की शानदार जीत के बाद से वे कभी भी इतने अकेले और अलग-थलग महसूस नहीं हुए। पूर्ण बहुमत वाली सरकार, 95 आप विधायकों का समर्थन और पार्टी की मजबूत संगठनात्मक ताकत के बावजूद, अकाल तख्त के सामाजिक बहिष्कार के निर्देश और आप नेताओं-मंत्रियों के खिलाफ जारी समनों ने पूरे मामले को एक बड़े राजनीतिक युद्ध में बदल दिया है।

दरअसल, विवाद की जड़ एक कथित वीडियो है, जिसमें मुख्यमंत्री को कथित तौर पर धार्मिक अपवित्रता करते हुए दिखाया गया था। वीडियो वायरल होते ही पूरा पंजाब सियासी गर्मागर्मी में आ गया। खुद भगवंत मान ने इस मामले को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों का खंडन किया, विपक्ष पर हमला बोला और सरकार की साफ-सुथरी छवि का बचाव करने की कोशिश की। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में AAP के राष्ट्रीय नेतृत्व की चुप्पी सबसे ज्यादा चर्चा में है।

राष्ट्रीय नेतृत्व का साथ नहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया सहित कई बड़े चेहरे इस मुद्दे पर पूरी तरह चुप रहे। जब विवाद एक कथित वीडियो से शुरू होकर परस्पर विरोधी फोरेंसिक रिपोर्टों, गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज FIR, दो गिरफ्तारियों, विपक्षी हमलों और अंत में अकाल तख्त के अभूतपूर्व निर्देश तक पहुंच गया, तब भी दिल्ली से कोई ठोस समर्थन या हस्तक्षेप सामने नहीं आया। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यह चुप्पी AAP के पारंपरिक अंदाज से बिल्कुल अलग है। आम तौर पर ऐसे संकटों में केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य वरिष्ठ नेता मोर्चा संभालते दिखते थे, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री भगवंत मान को अकेले ही मैदान में उतरना पड़ा।

शुरुआत में बचाव और फिर दूरी संकट के शुरुआती दौर में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री का बचाव किया और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। लेकिन जब निजी फोरेंसिक रिपोर्टों पर भरोसा करने की रणनीति उल्टी पड़ गई और गुरुग्राम पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, तो पार्टी के अंदर हलचल मच गई। कई AAP पदाधिकारियों ने निजी बातचीत में माना कि फोरेंसिक रिपोर्ट ही सबसे बड़ी खबर बन गई। विवाद को शांत करने के बजाय इसने उसे और लंबा खींच दिया और विपक्ष को नया राजनीतिक हथियार दे दिया।

इसके बाद भगवंत मान ने खुद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने दावा किया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति कोई और था, जिसने उनके चेहरे जैसा मास्क पहना हुआ था। अरविंद केजरीवाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को X पर शेयर जरूर किया, लेकिन इससे ज्यादा सक्रिय भूमिका नहीं निभाई।

विपक्षी दलों का तीखा हमला दूसरी ओर विपक्ष ने इस मौके को भुनाने में देरी नहीं की। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। यह उनके पद की गरिमा के खिलाफ है। पंजाब के मुख्यमंत्री का ऐसा व्यवहार पूरी तरह अस्वीकार्य है।

वहीं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सवाल उठाया कि अगर सरकार अपने रुख पर भरोसा रखती थी तो निजी फोरेंसिक रिपोर्ट पर क्यों भरोसा किया? यह साफ करता है कि सरकार कुछ छिपा रही है।

वहीं, शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि इस घटनाक्रम ने सिख धार्मिक संगठनों की चिंताओं को पूरी तरह सही साबित कर दिया है।

AAP के भीतर बढ़ती चिंता आप के अंदर भी स्थिति तनावपूर्ण है। कई सिख विधायक निजी तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि अकाल तख्त का निर्देश उनके निर्वाचन क्षेत्रों में उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। सबसे अहम बात यह है कि सभी 117 सदस्यीय विधानसभा के आप विधायकों और मंत्रियों को समन भेजा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान को कोई समन नहीं मिला। वे अकेले ऐसे सदस्य हैं जिन्हें 29 जून को अकाल तख्त के समक्ष पेश होने के लिए नहीं बुलाया गया।

इसी दुविधा को देखते हुए मुख्यमंत्री ने रविवार को सभी विधायकों और मंत्रियों को अमृतसर बुलाया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में दो अहम फैसले लिए जा सकते हैं। नेतृत्व की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या होगी और क्या सभी विधायकों को सामूहिक रूप से अकाल तख्त के सामने पेश होना चाहिए। अकाल तख्त के सामाजिक बहिष्कार के निर्देश के कारण भगवंत मान के स्वयं उपस्थित होने की संभावना न के बराबर है, जबकि अन्य विधायकों और मंत्रियों पर दबाव है। अगर विधायक पेश होते हैं तो इसे तनाव कम करने का प्रयास माना जाएगा, और अगर अनुपस्थित रहते हैं तो इसे टकराव का समर्थन समझा जाएगा।

2027 के चुनावों के पहले बड़ा खतरा यह संकट इसलिए भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए आप का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। मान पंजाब में आप के चेहरे बन चुके हैं। चुनाव प्रचार से लेकर सरकारी योजनाओं की घोषणा तक। लेकिन इस संकट ने उनकी छवि को गंभीर चुनौती दी है।

अरविंद केजरीवाल इस समय पंजाब में 'शिव संध्या' जनसंपर्क कार्यक्रम में व्यस्त हैं। रविवार को अमृतसर में होने वाली विधायकों की बैठक में उनकी उपस्थिति को मान के साथ स्पष्ट राजनीतिक एकजुटता का प्रदर्शन माना जाएगा। लेकिन अब तक की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।