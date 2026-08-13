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बेअंत सिंह के हत्यारे हवारा के लिए क्यों पैरोल मांग रहे हैं भगवंत मान? पंजाब में इसका कैसा असर

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़।
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1995 में पंजाब सचिवालय के बाहर हुए भीषण बम धमाके में तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह सहित 17 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में जगतार सिंह हवारा को मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल पाया गया।

बेअंत सिंह के हत्यारे हवारा के लिए क्यों पैरोल मांग रहे हैं भगवंत मान? पंजाब में इसका कैसा असर
भगवंत मान ने गवर्नर से मुलाकात कर बेअंत सिंह के हत्यारे के लिए पैरोल की मांग की है।

पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पूर्व राजनीति गरमाती जा रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे जगतार सिंह हवारा की पैरोल को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर हवारा को मानवीय आधार पर 10 दिनों की पैरोल देने की पुरजोर वकालत की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि तीन दशकों से जेल में बंद हवारा को अपनी बेहद बीमार और बुजुर्ग मां से मिलने का अवसर मिलना चाहिए।

सूत्रों का कहना है कि पंजाब सरकार और सिख संगठनों द्वारा मांगी गई 10 दिनों की लंबी पैरोल मिलने की संभावना कम है। सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा हवारा को केवल 1 या 2 दिनों की ही संक्षिप्त राहत दिए जाने पर विचार किया जा रहा है।

राज्यपाल के साथ लगभग आधे घंटे चली बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया कि उनकी यह पहल पूरी तरह से मानवीय संवेदनाओं पर आधारित है। मान ने कहा, "हवारा की माता नरिंदर कौर 81 वर्ष की हैं। उम्र संबंधी गंभीर बीमारियों से जूझ रही हैं और बेहद कमजोर हालत में हैं। वे पिछले 31 वर्षों से अपने बेटे का इंतजार कर रही हैं। जब भी उनके सामने बेटे का नाम लिया जाता है तो वे हल्की प्रतिक्रिया देती हैं।"

मुख्यमंत्री ने दिलाया भरोसा

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को भरोसा दिलाया कि यदि हवारा को पैरोल दी जाती है तो पंजाब में शांति और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सिख संगठनों और हवारा के समर्थकों ने भी किसी प्रकार की नारेबाजी, उपद्रव या नियम उल्लंघन न होने का लिखित आश्वासन दिया है। राज्यपाल ने भी मामले से संबंधित सभी दस्तावेज जल्द से जल्द केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने का आश्वासन दिया है।

हवारा की पैरोल की मांग कर रहे कौमी इंसाफ मोर्चा के संयोजक पाल सिंह फ्रांस ने बताया कि शुरुआत में केंद्र सरकार की ओर से प्रस्ताव आया था कि हवारा की मां को दिल्ली के किसी अस्पताल में भर्ती कराया जाए, जहां हवारा उनसे मुलाकात कर सकें। हालांकि, इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। इसके बाद दूसरा प्रस्ताव चंडीगढ़ पीजीआई (PGI) में मुलाकात कराने का आया, लेकिन अंततः तीसरे विकल्प के तौर पर हवारा को कुछ घंटों के लिए उनके पैतृक गांव ले जाकर मां से मिलवाने की बात पर सहमति बनती दिख रही है। पाल सिंह ने बताया कि बीमार मां अपनी लाचारी में लगातार अपनों से यही पूछती हैं कि उनका बेटा निक्का आया है या नहीं।

बम धमाके में गई थी बेअंत सिंह की जान

1995 में पंजाब सचिवालय के बाहर हुए भीषण बम धमाके में तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह सहित 17 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में जगतार सिंह हवारा को मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल पाया गया। ट्रायल कोर्ट ने 2007 में हवारा को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे 2010 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बदलकर उम्रकैद में तब्दील कर दिया। हवारा 2004 में चंडीगढ़ की बुरैल जेल से एक सुरंग खोदकर फरार हो गया था, हालांकि बाद में उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल वह दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है।

पंजाब चुनाव से पहले क्यों हुई पैरोल की मांग?

पंजाब में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार का यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, हवारा के मुद्दे पर स्टैंड लेकर भगवंत मान पंथिक राजनीति के उस क्षेत्र में पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पारंपरिक रूप से शिरोमणि अकाली दल के विभिन्न गुटों के प्रभाव में रहा है। हाल ही में अकाल तख्त द्वारा भगवंत मान के खिलाफ कड़े रुख के बाद मुख्यमंत्री की स्थिति कुछ हद तक असहज हुई थी। ऐसे में बंदी सिंहों यानी कि सजा पूरी कर चुके या लंबे समय से बंद सिख कैदी की रिहाई और पैरोल के संवेदनशील मुद्दे पर आगे बढ़कर मान अपने सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं।

हाल ही में शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) के नेताओं ने शहीद परिवारों को टिकटों में 35 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही थी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे के बेटे को चुनाव मैदान में उतारने की घोषणाएं हुई हैं।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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