मान सरकार का बड़ा यू-टर्न; जिस योजना को बताया था 'गरीब विरोधी', अब उसी को दी हरी झंडी
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कर्ज संकट और 2027 चुनाव के बीच बड़ा यू-टर्न लेते हुए मनरेगा की जगह केंद्र की नई G RAM G योजना लागू कर दी है। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले को पाखंड बताया है।
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने केंद्र सरकार की ग्रामीण रोजगार योजना पर बड़ा यू-टर्न लिया है। करीब छह महीने पहले जिस 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी 'G RAM G' एक्ट को राज्य विधानसभा में सिरे से खारिज कर दिया गया था, उसे अब पंजाब में लागू कर दिया गया है। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने 1 जुलाई से इस योजना को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार के इस कदम को फरवरी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों और राज्य के गहरे वित्तीय संकट से जोड़कर देखा जा रहा है।
पैसों की तंगी बनी फैसले की वजह
इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के इस फैसले के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं, बल्कि राज्य की आर्थिक मजबूरियां हैं। सरकार का मानना है कि योजना को लागू न करने से पंजाब को केंद्र से मिलने वाले करीब 750-800 करोड़ रुपये के फंड का भारी नुकसान होता।
- योजना का कुल सालाना बजट लगभग 1,250-1,300 करोड़ रुपये का होगा।
- इसमें पंजाब सरकार को अपने हिस्से के करीब 500 करोड़ रुपये देने होंगे।
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, "फंड ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने के लिए है, इसे ठुकराने का मतलब था कि लाभार्थियों को उनके हक के पैसों से वंचित करना। इसलिए जमीन पर लोगों की भलाई के लिए इसे लागू करना जरूरी था।"
क्या है G RAM G योजना और क्यों हुआ था विरोध?
केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा (MGNREGA) की जगह G RAM G एक्ट लागू किया था। इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है।
मनरेगा के तहत केंद्र सरकार 100% मजदूरी और सामग्री/प्रशासनिक खर्च का 75% देती थी। लेकिन G RAM G योजना में केंद्र और राज्य का फंडिंग अनुपात 60:40 कर दिया गया है।
इसी फंडिंग पैटर्न का पंजाब ने कड़ा विरोध किया था। 30 दिसंबर 2025 को पंजाब विधानसभा ने विशेष सत्र बुलाकर इस नए कानून को वापस लेने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था। तब सीएम भगवंत मान ने इसे "गरीब, किसान, दलित, महिला और मजदूर विरोधी" करार दिया था।
पंजाब पर बढ़ता कर्ज और फ्रीबीज का बोझ
मान सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राज्य पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। 2026-27 के बजट के अनुसार, पंजाब पर कुल कर्ज 4.07 लाख करोड़ रुपये हो चुका है, जिसके अगले वित्तीय वर्ष में 4.47 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
राज्य की राजस्व आय का एक बड़ा हिस्सा विकास कार्यों के बजाय कर्ज और ब्याज चुकाने में जा रहा है। पंजाब का कुल सब्सिडी बिल भी 26,612 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
1 जुलाई से ही मान सरकार महिलाओं के लिए अपनी फ्लैगशिप 'मावां धियां सत्कार योजना' शुरू कर रही है। इसमें 18 साल से ऊपर की सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये और एससी (SC) वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। इसके लिए बजट में 9,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
विपक्ष हुआ हमलावर, सरकार ने दी ये दलील
सरकार के इस यू-टर्न पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पूछा कि दिसंबर से जून के बीच ऐसा क्या बदल गया कि सरकार को बिना बताए योजना लागू करनी पड़ी। वहीं, शिरोमणि अकाली दल (SAD) के प्रवक्ता परमबंस सिंह बंटी रोमाणा ने सरकार पर 'पाखंड' का आरोप लगाते हुए पूछा कि, "विधानसभा का प्रस्ताव सर्वोपरि है या इसे लागू करने का फैसला?"
सरकार का बचाव
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि हम गरीब मजदूरों को उनके रोजगार के पैसों से वंचित नहीं कर सकते। सैद्धांतिक रूप से हम मनरेगा के बदलाव के खिलाफ हैं, लेकिन मजदूरों का पैसा नहीं छोड़ सकते। वहीं AAP नेताओं ने यह भी तर्क दिया कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे कांग्रेस शासित राज्य भी आपत्तियां जताने के बावजूद व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इस योजना को लागू कर रहे हैं।
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