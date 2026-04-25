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कौन हैं गुरजीत सिंह खालसा, 560 दिनों के बाद टावर से उतरे; बेअदबी से जुड़ी है मांग

Apr 25, 2026 06:11 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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आपको बता दें कि उन्होंने 12 अक्तूबर 2024 को पटियाला के समीप समाना में स्थित टावर पर चढ़कर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। उनके समर्थक उन्हें प्रतिदिन रस्सी की मदद से आवश्यक सामग्री भेजते थे।

कौन हैं गुरजीत सिंह खालसा, 560 दिनों के बाद टावर से उतरे; बेअदबी से जुड़ी है मांग

Gurjeet singh khalsa: पंजाब में अक्सर बेअदबी की घटना सामने आती रहती है। इससे आहत होकर व्यक्ति मोबाइल टावर पर चढ़ गया और इसके खिलाफ कानून बनाने की मांग करने लगा। यह कोई एक दिन की बात नहीं रहै। गुरजीत कुल 560 दिनों तक टावर पर ही टिके रहे। जमीन से 400 फुट ऊपर इस जगह को उन्होंने अपना नया ठिकाना बना लिया। गुरजीत सिंह खालसा को आखिरकार शुक्रवार सुबह नीचे उतार लिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। इसके साथ ही गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे 43 वर्षीय खालसा के अनूठे ढंग से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का समापन हो गया।

आपको बता दें कि उन्होंने 12 अक्तूबर 2024 को पटियाला के समीप समाना में स्थित टावर पर चढ़कर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। उनके समर्थक उन्हें प्रतिदिन रस्सी की मदद से आवश्यक सामग्री भेजते थे।

पटियाला के एक दमकल अधिकारी ने बताया कि दमकलकर्मियों, पुलिस और नगर निकाय के अधिकारियों की एक टीम ने विशेष ‘क्रेन-लिफ्ट’ की मदद से उन्हें नीचे उतारा। कार्यकर्ता को टावर से उतारते समय उन्होंने हाथ हिलाकर अपने उन समर्थकों का अभिवादन किया जो नीचे खड़े थे। खालसा को टावर से उतारने के बाद चिकित्सा जांच के लिए एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। इस बीच उनके समर्थकों ने उन पर फूल बरसाए।

Patiala: Gurjeet Singh Khalsa meets his family members after ending his 560-day protest and climbing down from a 400-foot BSNL tower, in Samana, Patiala district, Friday, April 24, 2026. (PTI Photo)(PTI04_24_2026_000068A)

पटियाला जिले के खेड़ी नगैयां गांव के निवासी खालसा ने जमीन पर कदम रखते हुए कहा कि ‘हम जीत गए हैं।’ खालसा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां को बेअदबी विरोधी कानून लागू करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि गुरु की कृपा से मैं 18 महीने और 12 दिन बाद सुरक्षित वापस आ गया हूं।

पंजाब सरकार ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के खिलाफ संशोधित कानून ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026’ को हाल ही में अधिसूचित कर दिया है, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के किसी भी कृत्य के लिए आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये तक के जुर्माने समेत कठोर दंड का प्रावधान है। इसे अधिसूचित किए जाने के बाद खालसा ने प्रदर्शन समाप्त करने का फैसला किया।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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