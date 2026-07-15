कौन हैं रविदासिया, जनगणना में अलग धर्म की श्रेणी की क्यों कर रहे मांग? पंजाब में चलता है सिक्का

पहली बार साल 2010 में यह मांग शुरू की गई थी। इस समुदाय ने खुद को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में घोषित किया था। चूंकि पंजाब में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इस मांग के राजनीतिक मायने भी बेहद गहरे माने जा रहे हैं।

पंजाब के फगवाड़ा में रविवार को रविदासिया समुदाय के हजारों लोगों ने एक विशाल धार्मिक सम्मेलन में शिरकत की। इसका मकसद एक दशक से भी अधिक समय से चली आ रही अपनी सबसे बड़ी मांग को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मजबूती से दोबारा उठाना था। इनकी मांग है कि राष्ट्रीय जनगणना में रविदासिया समुदाय के लिए एक बिल्कुल अलग रविदासिया धर्म का कॉलम और कोड निर्धारित किया जाए। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डेरा सचखंड बल्लां के प्रमुख संत निरंजन दास शामिल हुए। आपको बता दें कि यह इस समुदाय की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली धार्मिक संस्था के प्रमुख हैं।

इस महासम्मेलन के समापन पर समुदाय की ओर से देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री को संबोधित एक आधिकारिक मांग पत्र भेजा गया। इस पत्र में भारत के संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला देते हुए मांग की गई है कि रविदासिया अनुयायियों को जनगणना फॉर्म में अपनी वास्तविक धार्मिक पहचान दर्ज करने का अधिकार मिलना चाहिए।

आपको बता दें कि पहली बार साल 2010 में यह मांग शुरू की गई थी। इस समुदाय ने खुद को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में घोषित किया था। चूंकि पंजाब में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इस मांग के राजनीतिक मायने भी बेहद गहरे माने जा रहे हैं।

कौन हैं रविदासिया और क्या है इनका इतिहास? रविदासिया समुदाय के प्रणेता 15वीं और 16वीं शताब्दी के महान भक्ति आंदोलन के रहस्यवादी कवि-संत गुरु रविदास जी हैं। गुरु रविदास ने बेगमपुरा की परिकल्पना दी थी। इसका मतलब एक ऐसे समतावादी समाज और आध्यात्मिक शहर की कल्पना जहां कोई दुख, भय, गरीबी या जातिगत भेदभाव न हो।

पंजाब के दोआबा क्षेत्र जैले कि जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला और नवांशहर जिलों में इस समुदाय की लगभग 12 लाख की आबादी है। इस समुदाय के सर्वोच्च संस्था डेरा सचखंड बल्लां की स्थापना 20वीं सदी की शुरुआत में बाबा संत पीपल दास ने की थी। अमृतबाणी सतगुरु रविदास महाराज जी को ये अमना पवित्र ग्रंथ मानते हैं, जिनमें गुरु रविदास जी के 200 पवित्र भजन संकलित हैं।

क्यों सिख धर्म से खुद को किया अलग? दशकों तक सिख धर्म के साथ बेहद करीबी तौर पर जुड़े रहने के बाद साल 2010 में डेरा बल्लां ने औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र रविदासिया धर्म की घोषणा की थी। इस ऐतिहासिक अलगाव की मुख्य वजह मई 2009 में ऑस्ट्रिया के वियना में हुई एक हिंसक घटना थी। वियना के एक रविदासिया मंदिर में चरमपंथियों द्वारा किए गए हमले में डेरा सचखंड बल्लां के वरिष्ठ संत रामानंद जी की मौत हो गई थी और संत निरंजन दास सहित कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

इस घटना के बाद पंजाब में भारी विरोध प्रदर्शन हुए और समुदाय ने अपनी स्वतंत्र पहचान को मजबूती से स्थापित करने का फैसला किया। इसके बाद से ही रविदासिया मंदिरों और गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब की जगह विशेष रूप से तैयार अमृतवाणी ग्रंथ को स्थापित किया जाने लगा।

पंजाब की राजनीति में इसका महत्व समुदाय के नेताओं का तर्क है कि रविदासिया अब एक अलग धार्मिक पहचान के रूप में विकसित हो चुका है, जिसके पास अपने स्वयं के पूजा स्थल, ग्रंथ, प्रतीक और विशिष्ट धार्मिक प्रथाएं हैं। इसके बावजूद जनगणना फॉर्म में अपनी धार्मिक पहचान दर्ज करने के लिए उनके पास कोई समर्पित विकल्प नहीं है। वर्तमान में उन्हें अन्य कॉलम में अपनी पहचान दर्ज करनी पड़ती है। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के डॉ. कमल सांपला ने कहा, "2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में रविदासिया और आद धर्मी की संयुक्त आबादी लगभग 30.95 लाख थी, जो उस समय राज्य की कुल आबादी का 11% से अधिक थी।"