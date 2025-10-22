Hindustan Hindi News
बेटे की हत्या के आरोपों में घिरे पूर्व DGP मुस्तफा ने क्या बताया, 18 साल से थी एक परेशानी

संक्षेप: पूर्व डीजीपी मुस्तफा ने अपने बेटे को ड्रग एडिक्ट बताया है और कहा कि वह बीते 18 सालों से नशे की लत में था। उन्होंने कहा कि नशा जरूरत से ज्यादा करने के चलते उसकी मानसिक अवस्था भी खराब हो गई थी। मुस्तफा का यह भी कहना है कि इसी ड्रग्स की ओवरडोज के चलते उनके बेटे की मौत हुई है।

Wed, 22 Oct 2025 10:16 AMSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और उनकी पूर्व मंत्री पत्नी रजिया सुल्ताना के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने उनके ही बेटे अकील अख्तर की हत्या का केस दर्ज किया है। 35 साल के अख्तर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया था। 35 साल के अकील अख्तर की पत्नी और बहन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है और पूरे केस की जांच के लिए एसआईटी गठित हो गई है। आरोप यहां तक लगे हैं कि मोहम्मद मुस्तफा के अपनी ही बहू के साथ अवैध संबंध थे और इसी के चलते उनकी जान ली गई। वहीं मुस्तफा और उनका परिवार इस बात से इनकार करता है। मुस्तफा का कहना है कि मेरे ऊपर लगे सभी आरोप लगते हैं।

उन्होंने अपने बेटे को ड्रग एडिक्ट बताया है और कहा कि वह बीते 18 सालों से नशे की लत में था। उन्होंने कहा कि नशा जरूरत से ज्यादा करने के चलते उसकी मानसिक अवस्था भी खराब हो गई थी। मुस्तफा का यह भी कहना है कि इसी ड्रग्स की ओवरडोज के चलते उनके बेटे की मौत हुई है। मुस्तफा ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, 'मेरे बेटे ने एक ड्रग्स का इंजेक्शन लिया था, जिसकी ओवरडोज हो गई थी। पुलिस की शुरुआती जांच में भी यही बात निकली है। हम उसका 2007 से ही नशे का आदि होने के चलते इलाज करा रहे थे, लेकिन वह उबर नहीं पा रहा था। एक बार तो उसने घर में आग तक लगा दी थी।' उन्होंने कहा कि कई बार बेटे को पीजीआई में भी दिखाया था।

इस मामले की पंजाब समेत दूसरे राज्यों में भी चर्चा है। वजह यह है कि अकील अख्तर हाईप्रोफाइल फैमिली से था। उसके पिता मुस्तफा पंजाब पुलिस में डीजीपी थे तो वहीं उनकी मां रजिया सुल्ताना तीन बार कांग्रेस से विधायक रही हैं और मंत्री भी थीं। वह पंजाब के इकलौते मुस्लिम बहुल जिले मलेरकोटला से जीतती थीं। पंचकूला की डीसीपी सृष्टि गुप्ता का कहना है कि अकील अख्तर के मरने की खबर की परिजनों ने ही दी थी। उनका कहना है कि बेटे को मृत पाया गया है। उसके पेशे से वकील होने की जानकारी मिली है। इस मामले को पहले ओपन एंड शट केस ही माना गया था।

पुलिस का रुख भी ऐसा ही था, लेकिन इसमें नया मोड़ तब आया, जब मुस्तफा परिवार के एक पड़ोसी ने शिकायत दी। शम्सुद्दीन नाम के शख्स ने आरोप लगाया कि इसमें कुछ अलग मामला भी हो सकता है। उनका आरोप था कि मुस्तफा के बेटे अकील ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें परिवार पर ही गंभीर आरोप लगाए थे। उसका यह भी कहना था कि मुझे परिवार से खतरा है और ये लोग मुझे किसी फर्जी केस में भी फंसा सकते हैं।

