क्या है भाजपा की 2D और 2T की रणनीति? पंजाब में बनाएगी मुद्दा
Punjab Elections: भाजपा ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के कई प्रमुख नेताओं को अपने साथ जोड़ा है। उसने बाहर से आए सिख नेताओं को खास तवज्जो भी दी है। प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो कांग्रेस से आए हैं।
पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुकोणीय संघर्ष में अपनी जगह बनाने के लिए बहुस्तरीय रणनीति पर काम कर रही है। इसमें 2 डी और 2 टी की रणनीति भी शामिल है यानी सिखों को ज्यादा टिकट व नशा व कर्ज मुख्य मुद्दे। पार्टी पश्चिम बंगाल की तरह यहां पर जमीनी रणनीति पर काम कर रही रही है और डिजिटल प्रचार पर ज्यादा जोर दे रही है। पार्टी रणनीतिकारों का मानना है कि राज्य में पांच कोणीय संघर्ष के आसार हैं, जिसमें उसकी लिए बेहतर संभावनाएं हैं।
पश्चिम बंगाल की बड़ी जीत के बाद भाजपा के लिए अब पंजाब ऐसा राज्य है, जहां वह विपक्षी भूमिका में सत्ता के लिए दावेदारी कर रही है। बीते चुनाव में आम आदमी पार्टी की लहर में 117 सीटों वाले राज्य में भले ही कांग्रेस को छोड़कर अन्य सभी दलों का सूपड़ा साफ गया हो, लेकिन अब स्थितियां बदली हुई हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, भाजपा व बसपा के अपने-अपने जनाधार है और इन पांच दलों के बीच ही संघर्ष होना है। अभी सभी दल अलग-अलग खड़े हैं।
भाजपा ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के कई प्रमुख नेताओं को अपने साथ जोड़ा है। उसने बाहर से आए सिख नेताओं को खास तवज्जो भी दी है। प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो कांग्रेस से आए हैं। पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी कांग्रेस से ही आए थे। कांग्रेस से आए रवनीत सिंह बिट्टू केंद्र में मंत्री हैं और पंजाब की राजनीति में उतर चुके हैं।
2 टी-2 डी की रणनीति
ऐसे में भाजपा ने 2 टी की रणनीति पर भी काम शुरू किया है। टर्बन (पगड़ी यानी सिख) और टिकट यानी सिखों को ज्यादा टिकट दिए जाएंगे। 2 डी की रणनीति में ड्रग (नशा) और डेब्ट (कर्ज) के मुद्दे शामिल हैं। यानी एक तरफ तो भाजपा नशा व कर्ज के मुद्दे उठाकर लोगों का बदलाव के लिए तैयार करेगी, वहीं सिख समुदाय को ज्यादा टिकट देकर सामाजिक संतुलन अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। भाजपा की नजर राज्य के दलित समुदाय पर भी है और वह उसे भी भुनाने की कोशिश में है। इसके लिए वह डेरों के साथ बेहतर रिश्ते बना रही है, ताकि उनके अनुयायी उसका समर्थन कर सकें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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