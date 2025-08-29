ऑपरेशन सिंदूर में BSF के साथ खड़े थे, अब इन ग्रामीणों के लिए बाढ़ में कूद पड़े जवान
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पंजाब में पाकिस्तान की सीमा से सटे गांवों ने जवानों का खूब साथ दिया था। वहीं अब बाढ़ से जूझ रहे ग्रामीणों की मदद के लिए बीएसएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है।
भारत-पाकिस्तान की सीमा पर डटे बीएसएफ के जवानों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मोर्चा संभाल लिया है। पंजाब का करीब 550 किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। पंजाब के सीमावर्ती गांव सतलुज, रावी और ब्यास दरिया में आई बाढ़ की चपेट में हैं। हर युद्ध में सीमावर्ती ग्रामीणों ने बीएसएफ का बहुत साथ दिया था। आपरेशन सिंदूर के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में सीमावर्ती ग्रामीणों ने बीएसएफ को हर तरह से मदद की और अब जब वे खुद बाढ़ की मुसीबत झेल रहे हैं तो बीएसएफ ग्रामीणों की मदद करती दिखाई दे रही है।
बीएसएफ बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों के खान-पान की सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं। जो ग्रामीण बीमार है और पानी में फंसे हैं उन्हें मोटरबोट के जरिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकाल कर अस्पताल में दाखिल करवा रहे हैं। अपनी मोटरबोट में सेहत विभाग की टीमों को बैठाकर बाढ़ प्रभावित गांवों में लोगों के इलाज वास्ते पहुंच रहे हैं। कई इलाकों में सेना ने आधुनिक वाहन भी मदद के लिए उतारे हैं।
कई जिलों में चलाया बचाव अभियान
फाजिल्का जिले के बाढ़ प्रभावित गांव महार जमशेर से एक बीमार वृद्ध व्यक्ति को बीएसएफ के जवानों ने सुरक्षित रूप से फाजिल्का के सिविल अस्पताल पहुँचाया। गुरदासपुर में बीएसएफ बचाव दल ने मकोड़ा और चकमकोड़ा गाँवों में अभियान चलाया, जहाँ प्रशिक्षित बीएसएफ जल विंग कर्मियों ने नावों की मदद से 70 ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला। फिरोजपुर जिले के धीरागढ़ा, निहाला लवेरा और सुल्तानवाला गांवों में ग्रामीणों को बाढ़ से बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया। भारत-पाकिस्तान सीमा पर फिरोजपुर के सतलुज दरिया के उस पार बसे गांव कालूवाला में तेज जल प्रवाह के दौरान बीएसएफ के जवानों ने नावों की मदद से ग्रामीणों को निकाल कर गांव निहालेवाला पहुंचाया है।
इस दौरान कुल 14 ग्रामीणों को सुरक्षित निकालकर लाया गया। बीएसएफ ने गुरदासपुर में हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान चलाया और पानी में फंसे कई लोगों को एयरलिफ्ट किया। बचाव कार्यों के अलावा बीएसएफ के जवान ग्रामीणों को जलमग्न घरों से घरेलू सामान, पशुधन और आवश्यक सामग्री निकालने में सहायता कर रहे हैं।
बीएसएफ की शाहपुर चौकी बाढ़ की चपेट में, 300 जवान फंसे
बाढ़ में लोगों की मदद करने वाले बीएसएफ जवान खुद भी इसकी मार झेल रहे हैं लेकिन फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना वे हर समय मदद को तैयार हैं। अमृतसर-तरनतारन के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि अमृतसर के अजनाला हलके में बनीं चौकियों में तकरीबन 360 बीएसएफ कर्मी फंसे हैं। इन्हें तुरंत रेस्क्यू करने की जरूरत है। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री भगवंत मान से तुरंत हस्तक्षेप करने और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की मांग की है। (रिपोर्ट- मोनी देवी, लाइव हिंदुस्तान)
