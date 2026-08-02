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वारिंग ने पूर्व MLA को पार्टी से निकाला, चन्नी मिलने पहुंच गए; पंजाब कांग्रेस में बढ़ी कलह

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान
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पंजाब कांग्रेस के दोनों गुट अब खुलकर आमने-सामने हो चुके हैं। पटियाला में पार्टी की बैठक के दौरान मंच पर राजा वारिंग के साथ पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल मौजूद थे। चन्नी की बैठक में कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पहुंचे।

वारिंग ने पूर्व MLA को पार्टी से निकाला, चन्नी मिलने पहुंच गए; पंजाब कांग्रेस में बढ़ी कलह
चरणजीत सिंह चन्नी और राजा वारिंग। (फाइल फोटो)

पंजाब कांग्रेस के भीतर जारी अंदरूनी कलह और गुटबाजी गहराती ही जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पार्टी से निलंबित पूर्व विधायक मदन लाल जलालपुर के घर जाकर उनसे मुलाकात की है। चन्नी के इस कदम को पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग के लिए सीधे संदेश के रूप में देखा जा रहा है। यह मुलाकात जलालपुर द्वारा सार्वजनिक रूप से राजा वारिंग पर निशाना साधने और पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाने के कुछ ही घंटों बाद हुई। कांग्रेस आलाकमान के तमाम प्रयासों के बावजूद पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी अब खुलकर सामने आ चुकी है।

जलालपुर से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने वरिष्ठ नेताओं को निलंबित करने के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "यह लड़ाई किसी पद या पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी के लिए नहीं है, यह पंजाब के मुद्दों की लड़ाई है। नेतृत्व को सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। हमारी असली लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो दिल्ली से आकर पंजाब पर राज करने आते हैं।"

बिना नोटिस की गई कार्रवाई

पार्टी से निलंबित किए गए पूर्व विधायक मदन लाल जलालपुर ने आरोप लगाया कि संगठन को एकजुट करने की बात उठाने पर उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया। जलालपुर ने कहा, "मैंने केसी वेणुगोपाल या भूपेश बघेल के खिलाफ कभी किसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। दोनों हमारे सम्मानित नेता हैं। मैंने केवल इतना कहा था कि जब से राजा वारिंग को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, पंजाब में कांग्रेस का ग्राफ गिरा है। कार्रवाई सिर्फ मेरे खिलाफ ही क्यों की गई? मुझे तो कारण बताओ नोटिस तक जारी नहीं किया गया।"

राजा वारिंग का भी पलटवार

पटियाला में पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजा वारिंग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जलालपुर को हाल ही में नहीं बल्कि पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल सहित केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के कारण काफी पहले निलंबित किया जा चुका था।

पंजाब कांग्रेस में दो पावर सेंटर

पंजाब कांग्रेस के दोनों गुट अब खुलकर आमने-सामने हो चुके हैं। पटियाला में पार्टी की बैठक के दौरान मंच पर राजा वारिंग के साथ पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर जलालपुर के आवास पर हुई चन्नी की बैठक में कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पहुंचे। इनमें पटियाला से सांसद धर्मवीर गांधी और पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु प्रमुख थे। इन दोनों बड़े नेताओं ने राजा वारिंग के आधिकारिक कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी, जिसने पार्टी में गहरी होती गुटबाजी की पुष्टि कर दी।

राजा वारिंग के खिलाफ नारेबाजी

पंजाब में कांग्रेस के लिए असहज स्थिति तब और बढ़ गई जब समाना में आयोजित एक अन्य पार्टी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राजा वारिंग के खिलाफ ही नारेबाजी शुरू कर दी। हाल के हफ्तों में कांग्रेस आलाकमान द्वारा पंजाब कांग्रेस के मतभेदों को दबाने की कोशिशों के बावजूद आंतरिक बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है। बागी नेता अब अपनी शिकायतों को खुलेआम सार्वजनिक मंचों पर रख रहे हैं।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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