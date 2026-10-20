नशे से जुड़ी घटनाओं में जान गंवाने वालों के घर पहुंचे अमित शाह, इंसाफ दिलाने का दिया भरोसा
अमित शाह सबसे पहले बटाला पहुंचे और वहां से मारी पनवां गांव जाकर विक्रमजीत सिंह के परिवार से मुलाकात की। विक्रमजीत की 15 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी। शाह ने उनकी मां के पैर छुए और परिवार के प्रति संवेदना जताई।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में नशे का कारोबार बढ़ रहा है और इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के बढ़ते हौसले भगवंत मान सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। शाह ने पंजाब दौरे के दौरान गुरदासपुर, संगरूर और मानसा में नशे से जुड़ी घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवारों को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। शाह ने कहा कि पंजाब के युवाओं को नशे से बचाना और पूरे देश को नशामुक्त बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है।
अमित शाह सबसे पहले गुरदासपुर के बटाला पहुंचे और वहां से मारी पनवां गांव जाकर विक्रमजीत सिंह के परिवार से मुलाकात की। 40 वर्षीय विक्रमजीत की 15 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी। शाह ने उनकी मां सुरजीत कौर के पैर छुए और परिवार के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने मामले में इंसाफ का भरोसा देते हुए CBI जांच का भी आश्वासन दिया। शाह ने सोशल मीडिया पर पंजाबी में लिखे संदेश में कहा कि विक्रमजीत ने इलाके में चल रहे नशे के कारोबार के खिलाफ आवाज उठाई थी और उनकी जान चली गई। हालांकि, इस मामले में ग्रामीणों का दावा है कि नशा तस्करी का विरोध करने के कारण विक्रमजीत की हत्या हुई, जबकि पुलिस के मुताबिक, मोबाइल फोन को लेकर दो गुटों के बीच हुई हाथापाई के दौरान यह घटना हुई थी।
गुलजार के परिजनों से मिले अमित शाह
इसके बाद अमित शाह संगरूर पहुंचे, जहां उन्होंने गुलजार के परिजनों से मुलाकात की। गुलजार ने कथित तौर पर आम आदमी पार्टी के मंत्री हरपाल चीमा से सवाल पूछने के बाद परेशान किए जाने के चलते आत्महत्या कर ली थी। शाह ने परिवार को दो से तीन महीने में इंसाफ मिलने का भरोसा दिया और कहा कि वह गुलजार के भोग में भी शामिल होंगे। इसके बाद गृह मंत्री मानसा पहुंचे और नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर झोटा के परिवार से मिले। झोटा की हत्या को लेकर पंजाब में राजनीतिक विवाद तेज है। केंद्रीय गृह मंत्रालय इन तीनों मामलों को लेकर पंजाब सरकार से रिपोर्ट भी मांग चुका है। शाह ने कहा कि राज्य में नशे की समस्या और इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है।
नशामुक्त पंजाब यात्रा के समापन समारोह में शामिल
अमित शाह का यह 20 दिन में दूसरा पंजाब दौरा है। इससे पहले वह 30 सितंबर को जालंधर में बीजेपी की नशामुक्त पंजाब यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब में बीजेपी की सरकार बनने पर 31 दिसंबर 2029 तक राज्य को नशामुक्त कर दिया जाएगा। शाह के ताजा दौरे के बीच पंजाब की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने परविंदर झोटा हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की बात कही है। AAP नेताओं ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए उसके शासन वाले राज्यों में नशा तस्करी, गैंगस्टरवाद और फिरौती की घटनाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और नशे का मुद्दा चुनावी राजनीति के केंद्र में बना हुआ है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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