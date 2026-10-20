नशे से जुड़ी घटनाओं में जान गंवाने वालों के घर पहुंचे अमित शाह, इंसाफ दिलाने का दिया भरोसा

अमित शाह सबसे पहले बटाला पहुंचे और वहां से मारी पनवां गांव जाकर विक्रमजीत सिंह के परिवार से मुलाकात की। विक्रमजीत की 15 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी। शाह ने उनकी मां के पैर छुए और परिवार के प्रति संवेदना जताई।

अमित शाह सबसे पहले गुरदासपुर के बटाला पहुंचे और वहां से मारी पनवां गांव जाकर विक्रमजीत सिंह के परिवार से मुलाकात की। 40 वर्षीय विक्रमजीत की 15 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी। शाह ने उनकी मां सुरजीत कौर के पैर छुए और परिवार के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने मामले में इंसाफ का भरोसा देते हुए CBI जांच का भी आश्वासन दिया। शाह ने सोशल मीडिया पर पंजाबी में लिखे संदेश में कहा कि विक्रमजीत ने इलाके में चल रहे नशे के कारोबार के खिलाफ आवाज उठाई थी और उनकी जान चली गई। हालांकि, इस मामले में ग्रामीणों का दावा है कि नशा तस्करी का विरोध करने के कारण विक्रमजीत की हत्या हुई, जबकि पुलिस के मुताबिक, मोबाइल फोन को लेकर दो गुटों के बीच हुई हाथापाई के दौरान यह घटना हुई थी।

गुलजार के परिजनों से मिले अमित शाह इसके बाद अमित शाह संगरूर पहुंचे, जहां उन्होंने गुलजार के परिजनों से मुलाकात की। गुलजार ने कथित तौर पर आम आदमी पार्टी के मंत्री हरपाल चीमा से सवाल पूछने के बाद परेशान किए जाने के चलते आत्महत्या कर ली थी। शाह ने परिवार को दो से तीन महीने में इंसाफ मिलने का भरोसा दिया और कहा कि वह गुलजार के भोग में भी शामिल होंगे। इसके बाद गृह मंत्री मानसा पहुंचे और नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर झोटा के परिवार से मिले। झोटा की हत्या को लेकर पंजाब में राजनीतिक विवाद तेज है। केंद्रीय गृह मंत्रालय इन तीनों मामलों को लेकर पंजाब सरकार से रिपोर्ट भी मांग चुका है। शाह ने कहा कि राज्य में नशे की समस्या और इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है।