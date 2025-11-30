Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Two gangster groups clashed during a wedding in Ludhiana killing three people, including two women
लुधियाना में शादी के दौरान गैंगस्टरों के दो गुटों के बीच अंधाधुंध फायरिंग, 2 महिलाओं सहित 3 की मौत

लुधियाना में शादी के दौरान गैंगस्टरों के दो गुटों के बीच अंधाधुंध फायरिंग, 2 महिलाओं सहित 3 की मौत

संक्षेप:

दोनों तरफ से करीब 60 राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग के कारण शादी समरोह में भगदड़ मच गई। लोग चीखते-चिल्लाते हुए जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। क्रॉस फायरिंग में कई लोगों को गोलियां लगी।

Sun, 30 Nov 2025 06:09 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़।
share Share
Follow Us on

पंजाब के लुधियाना में देर रात एक मैरिज हॉल में शादी समारोह के दौरान गैंगस्टरों के दो गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। दोनों की तरफ से अंधाधुंध क्रॉस फायरिंग में 60 से अधिक राउंड फायर हुए, जिसमें 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें लु​धियाना के डीएमसी हॉ​स्पिटल में भर्ती करवाया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार, लु​​धियाना के पक्खोवाल रोड पर देर रात बाथ कैसल पैलेस में शादी समारोह चल रहा था। ठेकेदार वरिंदर कपूर के भतीजे की शादी थी। इसमें उन्होंने अंकुर गैंग और शुभम गैंग को आमंत्रित किया था। अंकुर गैंग पहले ही शादी समारोह में अपने साथियों के साथ पहुंचा हुआ था। जैसे ही शुभम मोटा गैंग अपने ग्रुप के साथ वहां पहुंचा तो दोनों आमने-सामने हो गए। देखते ही देखते दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई।

दोनों तरफ से करीब 60 राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग के कारण शादी समरोह में भगदड़ मच गई। लोग चीखते-चिल्लाते हुए जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। क्रॉस फायरिंग में कई लोगों को गोलियां लगी। इस घटना में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई।

कारोबारी जे.के. डाबर और कई लोग भी गोली लगने से जख्मी हो गए। एक मृतक युवक की पहचान वासु के रूप में हुई है, जिसने डी.एम.सी. अस्पताल में दम तोड़ा। अन्य घायलों और मरने वाली महिलाओं की पहचान अभी नहीं हो सकी है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Ludhiana

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।