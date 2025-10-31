Hindustan Hindi News
पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर की बढ़ी मुसीबत, रिश्वत केस में सीबीआई कोर्ट से नहीं मिली राहत

संक्षेप: सीबीआई कोर्ट ने पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। उन्हें रिश्वत केस में गिरफ्तार किया गया था। डीआईजी के ठिकानों से अकूत संपत्ति बरामद हुई थी।

Fri, 31 Oct 2025 03:35 PMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
रिश्वत केस में गिरफ्तार पंजाब के पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद आज CBI कोर्ट में उन्हें वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब उन्हें 14 नवंबर को CBI कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बार भी CBI ने रिमांड नहीं मांगा। हालांकि उनके बिचौलिए कृष्नु को सीबीआई ने पहले ही रिमांड पर लिया हुआ है, जिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं।

वकील बोले, भुल्लर की सारी प्रॉपर्टी पुश्तैनी

डीआईजी भुल्लर के वकील एचएस धनोआ ने बताया कि सीबीआई ने उनका रिमांड नहीं मांगा। न्यायिक हिरासत का आवेदन लगाया था, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। धनोआ ने कहा कि भुल्लर की सारी प्रॉपर्टी पुश्तैनी है। उनके नौकरी जॉइन करने से पहले की है। हम अदालत में सारी चीजें फैक्ट के साथ पेश करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने अदालत से एक मांग की है कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में जो फैक्ट पेश किए जा रहे हैं, उन्हें कंट्रोल किया जाए।

वहीं, भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपति का मामला दर्ज करने के बाद CBI जांच का दायरा भुल्लर की तरफ से साल 2017 से लेकर अब तक बनाई जमीन जायदाद की जांच तक बढ़ गया है। सीबीआई ने बताया कि भुल्लर ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति बनाई है और वह जब्त की गई संपत्तियों के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण भी नहीं दे पाए।

दुबई और कनाडा की संपत्तियों की जांच होगी

CBI ने पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की दुबई और कनाडा में संपत्तियों से जुड़े जो दस्तावेज बरामद किए हैं, उसके लिए केंद्रीय एजेंसियों से संपर्क किया है। अब केंद्रीय एजेंसियाें के जरिए इन प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन कराई जा रही है। उनके दुबई और कनाडा में चार से पांच फ्लैट के अलावा विला और होटल हैं।

