मंत्री ने मेरे पति को टॉर्चर किया, सुसाइड करने वाले अधिकारी की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
पंजाब के अमृतसर में सुसाइड करने वाले अधिकारी गगनदीप सिंह रंधावा की पत्नी उपिंदर कौर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उपिंदर ने कहाकि ट्रांसपोर्ट लालजीत सिंह भुल्लर ने मेरे पति को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया।
पंजाब के अमृतसर में सुसाइड करने वाले अधिकारी गगनदीप सिंह रंधावा की पत्नी उपिंदर कौर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उपिंदर ने कहाकि ट्रांसपोर्ट लालजीत सिंह भुल्लर ने मेरे पति को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। उन्होंने कहाकि मेरे पति इतने ज्यादा असहाय हो गए कि उन्होंने खुद की जान ले ली। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहाकि अगर मेरे परिवार को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार यह सरकार होगी। गौरतलब है कि शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था जिसमें रंधावा को यह कहते सुना जा सकता है कि उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया है। रंधावा ने वीडियो में भुल्लर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। रंधावा के पास पट्टी का अतिरिक्त प्रभार भी था।
तभी होने देंगे अंतिम संस्कार
उपिंदर कौर ने आगे कहाकि मेरे पति को धमकी दी गई थी तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, सब खत्म हो जाएंगे। साथ ही उनके पीछे गैंगस्टर्स छोड़ने की बात भी कही गई थी। पत्नी के मुताबिक 13 मार्च को उनके ऑफिस में उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। उन्होंने कहाकि मेरे तीन बच्चे हैं। मेरी सास हैं। हम सभी को इंसाफ चाहिए। गगनदीप सिंह रंधावा की पत्नी ने आगे कहाकि मामले में तेजी से गिरफ्तारी होनी चाहिए। तभी पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार होने दिया जाएगा। मुझे सिर्फ न्याय चाहिए और कुछ नहीं।
टेंडर पास नहीं करने का नतीजा
उपिंदर कौर ने आगे बताया कि जब वह 13 मार्च को वापस लौटे तो उन्होंने मुझे सब बताया था। यहां तक कि उन्होंने अपने विभाग की भी शिकायत की थी। विभाग से उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहा था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। यह सबकुछ सिर्फ इसलिए किया गया, क्योंकि एक टेंडर पास नहीं हुआ था। मेरे पति ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। अब मुझे अपनी जिंदगी के लिए भी डर लग रहा है। उन्होंने कहाकि मेरे बच्चों और मुझे सुरक्षा दी जानी चाहिए। अगर हमें कुछ हुआ तो यह सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगी।
वायरल हुआ था वीडियो
शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था जिसमें रंधावा को यह कहते सुना जा सकता है कि उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया है। रंधावा ने वीडियो में भुल्लर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। रंधावा के पास पट्टी का अतिरिक्त प्रभार भी था। रंधावा को वीडियो में यह कहते सुना गया, ‘खा लयी सल्फास तुहाडे यार ने। मिनिस्टर लालजीत भुल्लर दे डर तों। हुण नहीं मैं बचना (तुम्हारे दोस्त ने सल्फास खा लिया है, मंत्री लालजीत भुल्लर के डर से। अब मैं नहीं बचूंगा)।’ तरनतारन जिले के पट्टी से विधायक भुल्लर ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताया।
लालजीत सिंह भुल्लर ने शनिवार को राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। अधिकारी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों के बीच, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भुल्लर से पद छोड़ने को कहा था। मान ने शनिवार को कहा था कि उन्होंने मुख्य सचिव को इस मामले में जांच करने का निर्देश दिया है और भुल्लर से पद छोड़ने को कहा है ताकि निष्पक्ष तरीके से जांच की जा सके। मान ने कहा था कि इस मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भुल्लर के परिवहन एवं जेल विभाग किसी अन्य मंत्री को सौंपे जाएंगे। वीडियो के ऑनलाइन सामने आने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की आलोचना की और भुल्लर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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