AAP से इस्तीफा देते ही ‘बीजेपी जिंदाबाद’, तीनों विधायकों ने बदल लिया पाला
पंजाब में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद इस्तीफा देने वाले तीनों आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने पार्टी के मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए।
पंजाब में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद इस्तीफा देने वाले तीनों आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने पार्टी के मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल होने वालों में पूर्व आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह, चेतन सिंह जौड़ामाजरा और हरमीत सिंह पठानमाजरा शामिल हैं। कुंवर विजय प्रताप सिंह अमृतसर नॉर्थ से विधायक थे। चेतन सिंह जौड़ामाजरा समाना से और हरमीत सिंह पठानमाजरा सनौर से विधायक हैं। 40 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में पार्टी ने इन तीनों का ही टिकट काट दिया था।
आज ही दिया था विधानसभा से इस्तीफा
कुंवर विजय प्रताप सिंह को आम आदमी पार्टी ने पहले ही निलंबित कर दिया था। उन्होंने सोमवार को बताया कि उन्होंने विधानसभा के विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अमृतसर उत्तर सीट से विधायक सिंह ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान को भेज दिया और थोड़ी ही देर बाद वह बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए।
आप' के दो विधायकों - पंजाब के पटियाला जिले में समाना से चेतन सिंह जौरामाजरा और सनौर से हरमीत सिंह पठानमाजरा के रविवार को ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।। पिछले साल जून में पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में सिंह को पांच साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया था।
पठानमाजरा पर दर्ज हुआ था रेप का केस
सनौर से विधायक पठानमाजरा ने इससे पहले अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए थे। पिछले साल जीरकपुर की एक महिला की शिकायत पर पठानमाजरा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि उन्होंने खुद को तलाकशुदा बताकर उसके साथ संबंध बनाए और बाद में 2021 में उससे शादी कर ली जबकि उस समय वह विवाहित थे। इस साल मार्च में पंजाब पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में पठानमाजरा को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस साल मई में इस मामले में पठानमाजरा को नियमित जमानत दे दी थी।
शिरोमणि अकाली दल के चीफ सुखबीर सिंह बादल ने का कि इसी तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक चले जाएंगे और फिर पार्टी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने हालत ही ऐसी कर दी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 40 में से 37 सीटों पर पुराने विधायकों को ही टिकट दिया है। इन तीनों सीटों पर ही टिकट काटे गए थे।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें