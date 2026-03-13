अंबाला में 1,900 ग्राम संदिग्ध विस्फोटक सहित तीन गिरफ्तार, आरडीएक्स होने का शक
अंबाला एसटीएफ ने गुप्त सूचना पर बराड़ा-सढ़ौरा मार्ग पर तीन संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों के कब्जे से 1 किलो 975 ग्राम संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ है। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।
अंबाला एसटीएफ ने गुप्त सूचना पर बराड़ा-सढ़ौरा मार्ग पर तीन संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों के कब्जे से 1 किलो 975 ग्राम संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ है। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। संदिग्ध विस्फोटक के आरडीएक्स होने का शक है। हालांकि अभी सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। डीएसपी अमन के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन जांच जारी है और जल्द ही कई अहम खुलासे होने की संभावना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बम निरोधक दस्ते को तुरंत मौके पर बुलाया गया।
आरोपी मेरठ, अजमेर और अंबाला के रहने वाले
एसटीएफ को सूचना मिली थी कि तीन युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर विस्फोटक सामग्री के साथ बराड़ा की ओर से सढ़ौरा की तरफ जाने वाले हैं। सूचना मिलते ही एसटीएफ टीम ने शुक्रवार शाम बराड़ा-सढ़ौरा रोड पर बैरिकेड्स लगाकर रास्ते को पूरी तरह सील कर दिया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर सड़क पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई और ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ दिया गया। कुछ देर बाद जैसे ही संदिग्ध युवक मोटरसाइकिल पर मौके पर पहुंचे, पहले से सतर्क खड़ी एसटीएफ टीम ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर काबू कर लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से करीब दो किलो के आसपास विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। गिरफ्तार युवकों की पहचान मेरठ, अजमेर और अंबाला के निवासियों के रूप में हुई। इनकी उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष के बीच है। अभी आरोपियों की पहचान नहीं बताई गई है।
जांच एजेंसियां कर रही पूछताछ
एसटीएफ अंबाला के अधिकारियों के अनुसार बरामद विस्फोटक की विशेषज्ञों से जांच करवाई जा रही है ताकि इसके प्रकार और इसकी विनाशकारी क्षमता का पता लगाया जा सके। यह भी जांच की जा रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कहां से लाया गया और इसका इस्तेमाल किस मकसद से किया जाना था। अंबाला एसटीएफ के डीएसपी अमन ने बताया कि तलाशी के दौरान उनके पास से एक संदिग्ध बैग बरामद हुआ, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखी थी। पकड़े गए युवकों के तार कहां जुड़े हैं और वह इस विस्फोटक को लेकर कहां जा रहे थे, इसे लेकर जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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