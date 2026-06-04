आतंकी जाकिर मूसा के चचेरे भाई समेत 3 कश्मीरी छात्रों को 10 साल की जेल, हॉस्टल में रखा था AK-56 और 1KG विस्फोटक
पुलिस को सूचना मिली थी कि जालंधर के एक निजी कॉलेज में पढ़ रहे छात्र आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। 10 अक्टूबर 2018 को पुलिस ने हॉस्टल के कमरे में छापा मारकर मौके से तीन कश्मीरी छात्रों को गिरफ्तार किया था।
आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े तीन कश्मीरी छात्रों को मोहाली की एनआईए कोर्ट ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। इन्हें देश के खिलाफ आतंकी साजिश रचने के आरोप में दोषी करार दिया गया था। एक आरोपी सुहैल अहमद भट्ट को कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था। सजा पाने वालों में अवंतीपोरा, कश्मीर निवासी जाहिद गुलजार, पुलवामा के रहने वाले यासिर रफीक भट्ट और पुलवामा निवासी मोहम्मद इदरीस शाह शामिल हैं। यासिर रफीक भट्ट आतंकी जाकिर मूसा का चचेरा भाई है। जाकिर मूसा अंसार गजावत-उल-हिंद संगठन का प्रमुख था, जिसे कश्मीर में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था।
एनआईए ने गहन जांच के बाद मोहाली की विशेष अदालत में इन तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें वैज्ञानिक सबूत, मोबाइल फॉरेंसिक डेटा और टेलीग्राम चैट्स को मुख्य आधार बनाया गया था। कोर्ट ने उन्हें देश के खिलाफ साजिश रचने, यूएपीए, आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव एक्ट से जुड़े मामलों में दोषी पाया। गुरुवार को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें सजा सुनाई गई।
जालंधर के निजी कॉलेज के होस्टल से हथियारों के साथ पकड़े गए थे
पुलिस को सूचना मिली थी कि जालंधर के एक निजी कॉलेज में पढ़ रहे छात्र आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। 10 अक्टूबर 2018 को पुलिस ने हॉस्टल के कमरे में छापा मारकर मौके से तीन कश्मीरी छात्रों को गिरफ्तार किया था। इनमें जाहिद गुलजार, यासिर रफीक भट्ट और मोहम्मद इदरीस शाह शामिल थे। आरोपियों के पास से एक एके-56 राइफल, एक .30 बोर माउजर पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस और एक किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिश्रण बरामद हुआ था।
आतंकी हमलों में कश्मीरी छात्रों का होना था इस्तेमाल
कश्मीर का आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद, जिसका प्रमुख जाकिर मूसा था, वह इसका मास्टरमाइंड है। वह पंजाब में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों का इस्तेमाल कर देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमलों की योजना बना रहा था। आतंकी लिंक सामने आने पर मामले में एनआईए की एंट्री हुई। एनआईए ने एक और छात्र सुहैल अहमद भट्ट को भी इस साजिश का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ये अक्सर चंडीगढ़ भी आते जाते रहते थे।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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