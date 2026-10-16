पंजाब के बठिंडा में मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतरे, कोई हताहत नहीं
रेलवे अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मरम्मत कार्य शुरू किया। पटरी से उतरे डिब्बों को हटाया गया और प्रभावित पटरियों का निरीक्षण किया गया, जिसके बाद ट्रेनों का सामान्य परिचालन फिर से शुरू हो सका।
पंजाब के बठिंडा में रामपुरा फूल रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार को नव-निर्मित कारों को ले जा रही एक मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे रेल यातायात बाधित हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह हादसा उस समय हुआ जब मालगाड़ी बठिंडा से अंबाला की ओर जा रही थी। घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है।
रेलवे अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मरम्मत कार्य शुरू किया। पटरी से उतरे डिब्बों को हटाया गया और प्रभावित पटरियों का निरीक्षण किया गया, जिसके बाद ट्रेनों का सामान्य परिचालन फिर से शुरू हो सका। आवश्यक सुरक्षा जांच और मरम्मत कार्यों के कारण कुछ समय के लिए रेल आवाजाही रुकी रही।
शुरुआती रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि पहियों में तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ हो सकता है, हालांकि अधिकारियों ने कहा कि घटना के सटीक कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। उन्होंने बताया कि हादसे की असल वजह का पता लगाने के लिए रेलवे अधिकारी प्रभावित डिब्बों, पहियों और पटरी के बुनियादी ढांचे की तकनीकी जांच करेंगे।
रेल पटरियों पर फंसी कार से टकराई यात्री ट्रेन
वहीं, एक अन्य घटना में मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में गुरुवार रात रेलवे फाटक बंद होने के दौरान पटरियों पर फंसी एक कार से वलसाड-हिसार स्पेशल यात्री ट्रेन (04728) टकरा गई। रेलवे के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि लोको पायलट (ट्रेन चालक) की सूझ-बूझ और कार में सवार लोगों के समय रहते उतर जाने के कारण घटना में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया है। रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि घटना रतलाम और नामली रेलवे स्टेशनों के बीच बृहस्पतिवार रात 10:30 बजे के आस-पास हुई।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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