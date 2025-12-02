बाइक सवार तीन बदमाश आए, सवारियों से भरी चलती बस पर करने लगे अंधाधुंध फायरिंग
फिरोजपुर से श्रीगंगानगर जा रही पंजाब रोडवेज की बस पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। गोली के छर्रे लगने से कंडक्टर जख्मी हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस वारदात स्थल पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। फायरिंग के दौरान बस में सवार सभी सवारियां डर गईं। ममदोट के एचएचओ गुरप्रीत सिंह ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। रास्ते में जहां-जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसकी फुटेज खंगाली जा रही है कि आरोपी कौन थे। आरोपियों को जल्द काबू कर लिया जाएगा।
बस के कंडक्टर अमनदीप सिंह ने बताया कि वह फिरोजपुर से श्रीगंगानगर के लिए शाम 5 बजकर 10 मिनट पर निकले थे। बस में करीब 30 सवारियां थी। लक्खोके बहराम के पास बाइक सवार तीन बदमाश आए और चलती बस पर उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बस पर 25 फायर किए हैं। गोली के छर्रे उनके पांव पर लगे हैं। बदमाश फायरिंग कर वहां से फरार हो गए।
सीटों के नीचे छिपकर जान बचाने की कोशिश
रिपोर्ट के मुताबिक, गोलीबारी से बस में अफरातफरी मच गई और यात्री चीख-पुकार करने लगे। यात्री सीटों के नीचे छिपकर जान बचाने की कोशिश करते रहे। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद बस को थाने में खड़ा कर दिया गया। सवारियों को दूसरी बस में आगे के लिए भेज दिया गया। ड्राइवर और सभी सवारियां सुरक्षित हैं। घटना को लेकर पूछताछ का सिलसिला जारी है।
