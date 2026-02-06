इस गैंगस्टर ने ली AAP नेता लक्की ओबरॉय मर्डर की जिम्मेदारी, बोला- कॉलेज प्रधानगी विवाद में गंवाई जान
जालंधर में आम आदमी पार्टी नेता सतिंदर पाल सिंह जोगी उर्फ लक्की ओबरॉय की हत्या मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की स्टाइल में की गई है। मूसेवाला को भी हमलावरों ने थार में ही गोलियों से भून दिया था।
पंजाब के जालंधर में आम आदमी पार्टी के नेता सतिंदर पाल सिंह जोगी उर्फ लक्की ओबरॉय की सुबह सरेआम गोलियां मारकर हत्या करने की जिम्मेदारी गैंगस्टर जोगा फोलड़ीवाल ने ली है। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा है कि वह हमारे भाइयों को नुकसान पहुंचा रहा था, जिसका जवाब आज हमने दे दिया है। फोलड़ीवाल ने लिखा है, "खालसा कॉलेज की प्रधानगी को लेकर यह सब कुछ हुआ है। ये कत्ल हमने अपनी आपसी दुश्मनी के चलते करवाया है। सोशल मीडिया पर इसे आम आदमी पार्टी नेता कहकर वायरल किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है।"
फोलड़ीवाल ने आगे लिखा, “ये एक बहुत बड़ा नशा तस्कर था। ये खुद भी नशे करता था और इसके सारे काले कारनामों के सबूत हमारे पास हैं। इसने अपने सारे काले कामों को छिपाने के लिए आम आदमी पार्टी का पल्ला पकड़ा था। ये कोई लीडर नहीं था, ये पुलिस का खास मुखबिर था। ये कत्ल खासला कॉलेज की प्रधानगी को लेकर हुआ है। इसने हमारे बारे में जो बकवास की थी, आज हमने उसका जवाब दे दिया है। जो भी हमारे बारे में गलत बोलते हैं, उनको भी जल्दी ही जवाब दे देंगे।”
पुलिस को भी टारगेट किलिंग का शक
पुलिस ने भी शक जताया था कि यह टारगेट किलिंग का मामला है और इसके पीछे गैंगस्टर हो सकते हैं। हमलावरों ने सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया। मर्डर को ट्रेस करने के लिए तीन टीमें लगाई गई हैं। पुलिस ने बताया कि परिवार के बयान पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। डेडबॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। गुरुद्वारे के सीसीटीवी और रोड पर लगे कैमरों की फुटेज निकलवाई जा रही है। पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट की भी जांच कर रही है। जालंधर पुलिस कमिश्नरेट के एडीसीपी जयंत पुरी ने बताया कि घटना के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। हमलावरों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।
सिद्धू मूसेवाला मर्डर स्टाइल में वारदात
जालंधर में आम आदमी पार्टी नेता सतिंदर पाल सिंह जोगी उर्फ लक्की ओबरॉय की हत्या मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की स्टाइल में की गई है। मूसेवाला को भी हमलावरों ने थार में ही गोलियों से भून दिया था। आज शुक्रवार सुबह लक्की ओबरॉय जालंधर के पॉश एरिया, मॉडल टाउन इलाके में गुरुद्वारे में माथा टेकने आए थे। जैसे ही वे गुरुद्वारे से निकलकर अपनी थार गाड़ी में बैठने लगे तो स्कूटी पर आए दो युवकों ने उन्हें 6 गोलियां मारी। इनमें से 5 गोलियां ओबरॉय के सीने और एक सिर में लगी। बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियां चलते हुए का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। परिजन उन्हें गंभीर हालत में मॉडल टाउन के प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचा। वहां डॉक्टरों के मृत घोषित कर दिया। ओबरॉय आम आदमी पार्टी से जालंधर कैंट में वार्ड-35 के हलका इंचार्ज थे।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।