Hindi Newsपंजाब न्यूज़terrorist plot foiled in Punjab in festive season 2 AK 47 rifles recovered from the border

त्योहारी सीजन में पंजाब में आतंकी साजिश नाकाम, बॉर्डर से मिली 2 एके-47 राइफलें

सीमा सुरक्षा बल ने भारत-पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से 2 एके-47 राइफलें और मैगजीन बरामद की हैं। इसके अलावा एक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। यह सब एक पैकेट में पैक करके छुपाए गए थे।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Mon, 13 Oct 2025 10:31 PM
सीमा सुरक्षा बल ने भारत-पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से 2 एके-47 राइफलें और मैगजीन बरामद की हैं। इसके अलावा एक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। यह सब एक पैकेट में पैक करके छुपाए गए थे। यह खेप पाकिस्तान से भेजी गई थी। इसके जरिए त्योहारी सीजन में पंजाब में आतंकी साजिश को अंजाम दिया जाना था। बरामद हुए हथियारों को अमृतसर के स्टेट ऑपरेशन सेल को सौंप दिया गया है। पंजाब पुलिस के स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सैल अमृतसर और बीएसएफ के साथ संयुक्त अभियान में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। यह जानकारी पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने दी। डीजीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि ये हथियार पाकिस्तान से तस्करी किए गए थे। तस्करों की पहचान करने और इस तस्करी नैटवर्क के पीछे के लोगों व संबंधों का खुलासा करने के लिए आगे की जांच जारी है ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।

बॉर्डर फेंसिंग से आगे ​मिले ह​थियार
बीएसएफ से मिली जानकारी के मुताबिक टेक्निकल और फिजिकल मॉनिटरिंग से उन्हें जानकारी मिली कि सीमा पार से हथियारों का जखीरा भारत में भेजने की कोशिश की जा रही है। इनके जरिए पंजाब में आतंकी साजिश को अंजाम दिया जाना है। बीएसएफ की टीम ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे तरनतारन के गांव मेहंदीपुर के पास बॉर्डर फेंसिंग से आगे तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान बीएसएफ के जवानों को एक संदिग्ध पैकेट मिला, जिसकी तलाशी लेने पर उसमें से हथियार बरामद हुए। मेहंदीपुर गांव के पास बॉर्डर फेंस से बरामद हथियारों को सीमा सुरक्षा बल ने स्टेट ऑपरेशन सेल को सौंप दिए है। जांच में पता चला कि यह खेप पाकिस्तान स्थित आतंकियों ने भेजी थी। इसके जरिए किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाना था। बीएसएफ ने कहा कि सीमा पर हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है और किसी भी आतंकी या हथियार तस्करी की कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा।

खेतों से ड्रोन और अफीम बरामद
वहीं, तरनतारन पुलिस ने थाना खालड़ा के गांव डल के खेतों से एक ड्रोन बरामद किया है। इसके साथ 506 ग्राम अफीम मिली है। इस मामले में थाना खालड़ा में केस दर्ज कर लिया गया है। बरामद ड्रोन को तकनीकी और फोरेंसिक जांच के लिए विशेषज्ञों के पास भेजा गया है। गांव डल निवासी रंजीत सिंह ने अपने खेत में एक ड्रोन पड़ा देखा। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम ने ड्रोन को अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू की। बरामद ड्रोन से एक पैकेट बंधा था जिसमें लगभग आधा किलोग्राम अफीम मिली। डीएसपी प्रीतइंदर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच से स्पष्ट है कि यह ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में दाखिल हुआ। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि अफीम की खेप किसके लिए भेजी गई थी। इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)

