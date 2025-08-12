Terror module busted five working directions of BKI arrested one injured police cross firing बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़; 5 गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में एक घायल, Punjab Hindi News - Hindustan
बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़; 5 गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में एक घायल

पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि बीकेआई के इस आंतकी मॉड्यूल ने शहीद भगत सिंह नगर में शराब की दुकान पर हमले की साजिश रची थी और इन्हें स्वतंत्रता दिवस के दिन ऐसे ही हमलों का काम भी दिया गया था।

Niteesh Kumar भाषाTue, 12 Aug 2025 03:00 PM
पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस मामले में राजस्थान से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक को जब बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था तभी उसकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें वह पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि बीकेआई के इस आंतकी मॉड्यूल ने शहीद भगत सिंह नगर में शराब की दुकान पर हमले की साजिश रची थी और इन्हें स्वतंत्रता दिवस के दिन ऐसे ही हमलों का काम भी दिया गया था।

पुलिस ने उनके पास से एक हथगोला और एक .30 बोर की पिस्तौल, दो कारतूस और .30 बोर के 2 खाली खोखे बरामद किए। गौरव यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, ‘पाकिस्तान के आईएसआई समर्थित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कामयाबी में जालंधर की काउंटर इंटेलिजेंस ने एसबीएस नगर पुलिस के साथ मिलकर बीकेआई के आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। यह आतंकी नेटवर्क पाकिस्तान स्थित बीकेआई के हरविंदर रिंदा के इशारे पर विदेशी आकाओं मनु अगवान, गोपी नवाशहरिया और जीशान अख्तर द्वारा संचालित किया जा रहा था। राजस्थान के टोंक और जयपुर जिलों से पांच गुर्गों को गिरफ्तार किया गया और उनकी भविष्य के हमलों की साजिश को नाकाम कर दिया।’

पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक शख्स घायल

डीजीपी के अनुसार, आरोपियों को विदेश स्थित जीशान अख्तर और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सरगना मनु अगवान से सीधे निर्देश मिल रहे थे। अगवान पाकिस्तान स्थित बीकेआई के हरविंदर रिंदा के साथ मिलकर काम कर रहा है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में उस समय घायल हो गया, जब उसे बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। उसने पुलिस पर गोलियां चला दीं और जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। यादव ने बताया कि एसबीएस नगर के सरकारी अस्पताल में घायल का उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एसबीएस नगर स्थित नवांशहर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।

