बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़; 5 गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में एक घायल

पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस मामले में राजस्थान से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक को जब बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था तभी उसकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें वह पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि बीकेआई के इस आंतकी मॉड्यूल ने शहीद भगत सिंह नगर में शराब की दुकान पर हमले की साजिश रची थी और इन्हें स्वतंत्रता दिवस के दिन ऐसे ही हमलों का काम भी दिया गया था।

पुलिस ने उनके पास से एक हथगोला और एक .30 बोर की पिस्तौल, दो कारतूस और .30 बोर के 2 खाली खोखे बरामद किए। गौरव यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, ‘पाकिस्तान के आईएसआई समर्थित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कामयाबी में जालंधर की काउंटर इंटेलिजेंस ने एसबीएस नगर पुलिस के साथ मिलकर बीकेआई के आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। यह आतंकी नेटवर्क पाकिस्तान स्थित बीकेआई के हरविंदर रिंदा के इशारे पर विदेशी आकाओं मनु अगवान, गोपी नवाशहरिया और जीशान अख्तर द्वारा संचालित किया जा रहा था। राजस्थान के टोंक और जयपुर जिलों से पांच गुर्गों को गिरफ्तार किया गया और उनकी भविष्य के हमलों की साजिश को नाकाम कर दिया।’