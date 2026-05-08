बेअदबी रोधी कानून पर भगवंत सरकार और अकाल तख्त में आर-पार, जत्थेदार ने थमाया 15 दिनों का अल्टीमेटम
जागत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 को पंजाब विधानसभा ने 13 अप्रैल को ध्वनिमत से पारित कर दिया था। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अपमान के कृत्य के लिए आजीवन कारावास सहित कठोर दंड का प्रावधान है।
अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने शुक्रवार (8 मई) को पंजाब सरकार को बेअदबी रोधी कानून से उन प्रावधानों को हटाने के लिए 15 दिनों की समय सीमा दी, जो ''गुरु ग्रंथ साहिब, खालसा पंथ और सिख समुदाय की भावनाओं के खिलाफ हैं।'' शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां अमृतसर में जत्थेदार के समक्ष पेश हुए। जत्थेदार ने उनसे पूछा कि बेअदबी रोधी अधिनियम पारित करने से पहले पंथ से परामर्श क्यों नहीं किया गया। जागत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 को पंजाब विधानसभा ने 13 अप्रैल को ध्वनिमत से पारित कर दिया था। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अपमान के कृत्य के लिए आजीवन कारावास सहित कठोर दंड का प्रावधान है।
जत्थेदार के समक्ष पेश होने के बाद, संधवां ने बैठक के बारे में कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन कहा, ''हम पंथ के प्रति प्रतिबद्ध हैं और उसकी भावनाओं के अनुरूप कार्य करेंगे। जो कुछ भी किया गया है वह पंथ की भावनाओं के अनुसार ही किया गया है।'' श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में आयोजित बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने कानून के संबंध में विस्तृत चर्चा की और जत्थेदार ने सिख संस्थानों, पंथिक विद्वानों, कानूनी विशेषज्ञों और अन्य सिख संगठनों द्वारा कानून के संबंध में उठाई गई आपत्तियों पर अध्यक्ष से जवाब मांगा।
15 दिनों के भीतर हटाने होंगे प्रावधान
विचार-विमर्श के बाद, गड़गज ने संधवां से कहा कि सरकार को 15 दिनों के भीतर अधिनियम से उन प्रावधानों को हटाना होगा जो गुरु ग्रंथ साहिब, खालसा पंथ और संगत (सिख समुदाय) की भावनाओं के विरुद्ध हैं, और जिन्हें सिख संस्थानों से परामर्श किए बिना कानून में शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रावधानों के कारण, यह कानून श्री अकाल तख्त साहिब और खालसा पंथ को स्वीकार्य नहीं है, इसलिए सरकार को इसे सिखों पर जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए।
मसौदा 11 अप्रैल की रात को तैयार किया गया
संधवां ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब को धर्म का अपमान करने के दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। गड़गज ने कहा कि अधिनियम में संशोधन का मसौदा 11 अप्रैल की रात को तैयार किया गया और महज दो दिनों के भीतर 13 अप्रैल को पारित कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने न तो कोई मसौदा सार्वजनिक रूप से जारी किया और न ही सिख संगत और संस्थानों से आपत्तियां मांगी, बल्कि बिना किसी चर्चा के ''गुप्त रूप से'' संशोधन को लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कोई मसौदा नहीं भेजा गया।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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