पंजाब में गोल्डी बराड़ गैंग के 10 शूटर गिरफ्तार, एक खास भी पकड़ा गया

कारोबारियों और व्यापारियों को धमकी भरे फोन कर रंगदारी मांगने वाले गोल्डी बराड़ गैंग के खिलाफ लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गोल्डी बराड़ गैंग के 10 शूटरों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी गोल्डी बराड़ का खास भी है। आरोपियों से दो ऑस्ट्रियन ग्लाक और 10 अलग अलग तरह के विदेशी हथियार बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में गोल्डी बराड़ गैंग का मुख्य सदस्य नरेश सेठी, जतिन उर्फ सैम, जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सू, शुभम ग्रोवर, जतिन ककटारिया, राजेश उर्फ कन्नू, मानव, विकास पाल, जतिन मट्टू उर्फ मकड़ा, मुकुल शामिल हैं। यह जानकारी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने दी। उन्होंने कहा कि यह गिरोह पंजाब में अवैध हथियारों की तस्करी, उगाही और सुपारी किलिंग में सक्रिय था। गैंग राज्य में दहशत का माहौल बनाने की साजिश रच रहा था।

हथियार सप्लाई का मास्टर माइंड था नरेश सेठी लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने बताया कि नरेश सेठी इस गिरोह का मुख्य सदस्य है। उसके पंजाब की अलग अलग जेलों में बंद गैंगस्टरों से संपर्क है। वह हथियार सप्लाई का सारा कारोबार देखता था और आरोपियों से भी वह ही संपर्क करता था। वह सीधे तौर पर गोल्डी बराड़ के भी संपर्क में है। आरोपियों के जरिए ही पंजाब में हथियार तस्करी, जबरन वसूली और हत्याों के जरिए अराजकता फैलाने का काम कर रहे थे। सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएस और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

रेकी के बाद पूरी प्लानिंग से करते थे वारदात गिरफ्तार आरोपी हथियारों की सप्लाई के साथ-साथ पंजाब के कई कारोबारियों और बड़े दुकानदारों को रंगदारी के लिए कॉल कर चुके हैं। लोगों से फिरौती के लिए रेकी करते थे और रेकी करने के बाद पूरी प्लानिंग के साथ फोन करते थे। पांच जनवरी को सलेम टाबरी इलाके में जतिन मट्टू उर्फ मकड़ा और कुनाल मच्छी ने गोलियां चलाई थी। इस दौरान एक व्यक्ति गोलीकांड में घायल हुआ था। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मुख्य आरोपी गोल्डी बराड़ इस समय विदेश में है और उसे लाने की कानूनी प्रक्रिया के बारे में काम किया जा रहा है।