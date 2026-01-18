Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Ten shooters from the Goldy Brar gang have been arrested in Punjab including a key member
पंजाब में गोल्डी बराड़ गैंग के 10 शूटर गिरफ्तार, एक खास भी पकड़ा गया

पंजाब में गोल्डी बराड़ गैंग के 10 शूटर गिरफ्तार, एक खास भी पकड़ा गया

संक्षेप:

लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने बताया कि नरेश सेठी इस गिरोह का मुख्य सदस्य है। उसके पंजाब की अलग अलग जेलों में बंद गैंगस्टरों से संपर्क है। वह हथियार सप्लाई का सारा कारोबार देखता था और आरोपियों से भी वह ही संपर्क करता था। वह सीधे तौर पर गोल्डी बराड़ के भी संपर्क में है।

Jan 18, 2026 04:58 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, लुधियाना
share Share
Follow Us on

कारोबारियों और व्यापारियों को धमकी भरे फोन कर रंगदारी मांगने वाले गोल्डी बराड़ गैंग के खिलाफ लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गोल्डी बराड़ गैंग के 10 शूटरों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी गोल्डी बराड़ का खास भी है। आरोपियों से दो ऑस्ट्रियन ग्लाक और 10 अलग अलग तरह के विदेशी हथियार बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में गोल्डी बराड़ गैंग का मुख्य सदस्य नरेश सेठी, जतिन उर्फ सैम, जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सू, शुभम ग्रोवर, जतिन ककटारिया, राजेश उर्फ कन्नू, मानव, विकास पाल, जतिन मट्टू उर्फ मकड़ा, मुकुल शामिल हैं। यह जानकारी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने दी। उन्होंने कहा कि यह गिरोह पंजाब में अवैध हथियारों की तस्करी, उगाही और सुपारी किलिंग में सक्रिय था। गैंग राज्य में दहशत का माहौल बनाने की साजिश रच रहा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हथियार सप्लाई का मास्टर माइंड था नरेश सेठी

लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने बताया कि नरेश सेठी इस गिरोह का मुख्य सदस्य है। उसके पंजाब की अलग अलग जेलों में बंद गैंगस्टरों से संपर्क है। वह हथियार सप्लाई का सारा कारोबार देखता था और आरोपियों से भी वह ही संपर्क करता था। वह सीधे तौर पर गोल्डी बराड़ के भी संपर्क में है। आरोपियों के जरिए ही पंजाब में हथियार तस्करी, जबरन वसूली और हत्याों के जरिए अराजकता फैलाने का काम कर रहे थे। सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएस और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

रेकी के बाद पूरी प्लानिंग से करते थे वारदात

गिरफ्तार आरोपी हथियारों की सप्लाई के साथ-साथ पंजाब के कई कारोबारियों और बड़े दुकानदारों को रंगदारी के लिए कॉल कर चुके हैं। लोगों से फिरौती के लिए रेकी करते थे और रेकी करने के बाद पूरी प्लानिंग के साथ फोन करते थे। पांच जनवरी को सलेम टाबरी इलाके में जतिन मट्टू उर्फ मकड़ा और कुनाल मच्छी ने गोलियां चलाई थी। इस दौरान एक व्यक्ति गोलीकांड में घायल हुआ था। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मुख्य आरोपी गोल्डी बराड़ इस समय विदेश में है और उसे लाने की कानूनी प्रक्रिया के बारे में काम किया जा रहा है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Punjab

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।