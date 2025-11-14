Tarn Taran bypoll result LIVE: तरनतारन सीट उपचुनाव मतगणना शुरू, थोड़ी देर में आने लगेंगे रुझान

संक्षेप: Tarn Taran by-poll result: तरनतारन सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक कश्मीर सिंह सोहेल विधायक थे। उनका निधन होने के बाद यहां उपचुनाव हो रहे है। यह सीट आप, भाजपा और कांग्रेस तीनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है।

Tarn Taran bypoll result LIVE: पंजाब की तरनतारन सीट पर उपचुनाव के नतीजे आज सामने आने वाले है। मतगणना शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर में इसका रुझान आ जाएगा। इस सीट पर सूबे में सत्ता पर बैठी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल, भाजपा भी पूरी तैयारी के साथ जुटी हुई हैं। वहीं, खालिस्तानी अलगावादी नेता अमृतपाल सिंह का भी एक प्रत्याशी इस सीट पर जीत का दावा ठोक रहा है। गौरतलब है कि आप विधायक कश्मीर सिंह सोहेल का निधन होने की वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव में कुल मिलाकर 60.95 फीसदी मतदान हुआ है।

इस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से हरमीत सिंह संधू, शिरोमणि अकाली दल की तरफ से सुखविंदर कौर रंधावा, कांग्रेस पार्टी से करनबीर बुर्ज और भाजपा की तरफ से हरजीत सिंह संधू चुनावी मैदान में है। अमृतपाल सिंह की पार्टी अकाली दल (वारिस पंजाब दे) की तरफ से मनदीप सिंह चुनावी मैदान में है। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के मामले में जेल में बंद संदीप सिंह के भाई मनदीप को अन्य दलों ने भी अपना समर्थन दिया है।

लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए तरनतारन उपचुनाव के लाइव अपडेट्स… 8:15 AM Tarn Taran bypoll result LIVE: मतगणना शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर में रुझान आना शुरू हो जाएंगे।