Tarn Taran bypoll result LIVE: तरनतारन सीट उपचुनाव मतगणना शुरू, थोड़ी देर में आने लगेंगे रुझान

संक्षेप: Tarn Taran by-poll result: तरनतारन सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक कश्मीर सिंह सोहेल विधायक थे। उनका निधन होने के बाद यहां उपचुनाव हो रहे है। यह सीट आप, भाजपा और कांग्रेस तीनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है।

Fri, 14 Nov 2025 08:15 AMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
Tarn Taran bypoll result LIVE: पंजाब की तरनतारन सीट पर उपचुनाव के नतीजे आज सामने आने वाले है। मतगणना शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर में इसका रुझान आ जाएगा। इस सीट पर सूबे में सत्ता पर बैठी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल, भाजपा भी पूरी तैयारी के साथ जुटी हुई हैं। वहीं, खालिस्तानी अलगावादी नेता अमृतपाल सिंह का भी एक प्रत्याशी इस सीट पर जीत का दावा ठोक रहा है। गौरतलब है कि आप विधायक कश्मीर सिंह सोहेल का निधन होने की वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव में कुल मिलाकर 60.95 फीसदी मतदान हुआ है।

इस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से हरमीत सिंह संधू, शिरोमणि अकाली दल की तरफ से सुखविंदर कौर रंधावा, कांग्रेस पार्टी से करनबीर बुर्ज और भाजपा की तरफ से हरजीत सिंह संधू चुनावी मैदान में है। अमृतपाल सिंह की पार्टी अकाली दल (वारिस पंजाब दे) की तरफ से मनदीप सिंह चुनावी मैदान में है। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के मामले में जेल में बंद संदीप सिंह के भाई मनदीप को अन्य दलों ने भी अपना समर्थन दिया है।

लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए तरनतारन उपचुनाव के लाइव अपडेट्स…

8:15 AM Tarn Taran bypoll result LIVE: मतगणना शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर में रुझान आना शुरू हो जाएंगे।

7:57 AM Tarn Taran bypoll result LIVE: तरनतारन उपचुनाव की मतगणना कुछ देर में शुरू होने वाली है। यहां से 15 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। सबसे पहले पोस्टल वोट की गिनती होगी।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Punjab Punjab News

