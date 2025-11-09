तरनतारन उपचुनाव : केंद्रीय बलों की 12 कंपनियां, किसी भी उपचुनाव में अब तक की सबसे बड़ी तैनाती

संक्षेप: सभी संवेदनशील मतदान केंद्र स्थलों की निगरानी के लिए 46 माइक्रो ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं। सभी 222 मतदान केंद्रों पर आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं और मशीनरी कानून एवं व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा।

पंजाब में तरनतारन विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे इस जिले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए भारतीय चुनाव आयोग ने जिला चुनाव मशीनरी के माध्यम से पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए हैं। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी. ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 12 कंपनियां तैनात की गई हैं, जो किसी भी उपचुनाव में चुनाव आयोग द्वारा अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है।

उन्होंने कहा कि कुल 222 मतदान केंद्रों को कवर करते हुए सभी 114 मतदान केंद्र स्थलों पर केंद्रीय बलों के जवान तैनात रहेंगे। केंद्रीय बलों के साथ-साथ सभी मतदान केंद्रों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे और वैबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिनकी निगरानी रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर चुनाव आयोग की देखरेख में की जाएगी। सभी संवेदनशील मतदान केंद्र स्थलों की निगरानी के लिए 46 माइक्रो ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं। सभी 222 मतदान केंद्रों पर आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं और मशीनरी कानून एवं व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने तरनतारन विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील की कि वे 11 नवम्बर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निडर होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

एक दिन पहले एसएसपी हुई थी सस्पेंड, मुकद्दमों की जांच शुरू भारतीय चुनाव आयोग ने उपचुनाव से तीन दिन पहले शनिवार को तरनतारन की एसएसपी डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल को निलंबित कर दिया था। उनकी जगह सुरिंद्र लांबा को एसएसपी, तरनतारन का प्रभार सौंपा है। शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी को डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अकाली दल ने उन पर आरोप लगाया था कि वह उपचुनाव में अकाली नेताओं और कार्यकर्ताओं को कैंपेन करने से रोकने के लिए पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर उनके खिलाफ झूठी और बेबुनियाद एफआईआर दर्ज करवा रही हैं। पुलिस सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के दबाव में काम कर रही है और पार्टी के कैंपेन में रुकावट डालने के लिए झूठी और पॉलिटिकल मकसद से केस दर्ज कर रही है।

उन्होंने कहा कि ​शिअद नेताओं को प्रचार करने से रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 और 169 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। शिअद नेताओं व कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस की ओर से दर्ज किए मुकदमों से चुनाव आयोग पूरी तरह से सख्त है। आज आयोग द्वारा स्पेशल डीजीपी राम सिंह को उक्त मुकदमों की जांच के लिए तैनात किया है। वह 36 घंटे में आयोग को अपनी रिपोर्ट देंगे।

आप, कांग्रेस और भाजपा में मुकाबला आम आदमी पार्टी के विधायक कश्मीर सिंह सोहल के जून में निधन के बाद तरनतारन विधानसभा सीट खाली हो गई थी। इस वजह से यहां उपचुनाव हो रहा है। 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला आप, कांग्रेस और भाजपा में रहेगा। शिरोमणि अकाली दल से सुखविंदर कौर, भाजपा से हरजीत सिंह संधू, आम आदमी पार्टी से हरमीत सिंह संधू और कांग्रेस से करणबीर सिंह प्रमुख हैं। शिवसेना (टकसाली) नेता की हत्या के आरोपी के भाई मनदीप सिंह खालसा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मनदीप को जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह के नेतृत्व वाले अकाली दल (वारिस पंजाब दे), ज्ञानी हरप्रीत सिंह के नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल, शिअद (अमृतसर) और अन्य सिख संगठनों का समर्थन प्राप्त है। यह उपचुनाव जहां आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान की परीक्षा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के लिए आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल लगातार प्रचार कर रहे हैं। केजरीवाल और भगवंत मान ने कई बड़े रोड शो भी किए हैं। बीजेपी भी इस सीट पर मेहनत कर रही है। बीजेपी के हरियाणा और दिल्ली के सीएम यहां प्रचार कर चुके। वहीं, शिरोमणि अकाली दल की जीत के लिए चुनाव तक सुखबीर बादल ने कमान संभाली है। कांग्रेस से पंजाब प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा प्रचार में सक्रिय रहे।