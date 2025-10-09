Sutlej swells again after fresh dam releases Panic in many Punjab border villages अचानक बढ़ा सतलुज का जलस्तर, पाक सीमा से सटे गांवों में फिर बाढ़ का खतरा; दहशत में लोग, Punjab Hindi News - Hindustan
Sutlej swells again after fresh dam releases Panic in many Punjab border villages

अचानक बढ़ा सतलुज का जलस्तर, पाक सीमा से सटे गांवों में फिर बाढ़ का खतरा; दहशत में लोग

पंजाब में आई बाढ़ ने मिट्टी की गुणवत्ता और संरचना पर बुरा असर डाला है, जिससे उसके पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ गया है। परिणामस्वरूप, आगामी रबी फसलों की पैदावार पर संभावित खतरा मंडरा रहा है।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, फिरोजपुरThu, 9 Oct 2025 12:38 PM
अचानक बढ़ा सतलुज का जलस्तर, पाक सीमा से सटे गांवों में फिर बाढ़ का खतरा; दहशत में लोग

सतलुज नदी का जलस्तर मंगलवार को अचानक बढ़ने से सीमा से सटे कई गांवों में एक बार फिर दहशत फैल गई। पहले से ही जलमग्न खेतों में पानी दोबारा भर गया जिससे ग्रामीणों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। प्रभावित गांवों में नवी गट्टी राजोके, तेंदिवाला, कालूवाला, निहाला किलचा, निहाला लवेरा, धीरा घरा और बंदाला शामिल हैं। इन इलाकों में सतलुज नदी का बहाव इतना तेज हो गया है कि नदी किनारे कटने लगे हैं, जिससे लोगों में यह भय व्याप्त है कि कहीं नदी का रुख गांवों की ओर न मुड़ जाए।

ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को हरिके हैडवर्क्स से डाउनस्ट्रीम डिस्चार्ज 92,000 क्यूसेक दर्ज किया गया, जबकि हुसैनीवाला में यह प्रवाह 80,000 क्यूसेक तक पहुंच गया जो सामान्य 40,000–45,000 क्यूसेक से लगभग दोगुना है। हालिया बाढ़ के चरम पर यह आंकड़ा तीन लाख क्यूसेक तक जा चुका था।

कालूवाला गांव की स्थिति चिंताजनक

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत-पाक सीमा से लगे आखिरी भारतीय गांव कालूवाला की स्थिति अब भी सामान्य नहीं हो पाई है। तीन दिशाओं से सतलुज से घिरे और चौथी ओर सीमा बाड़ से बंद इस गांव के करीब 250 निवासी हालिया बाढ़ के बाद लौटने लगे थे, लेकिन अब उन्हें फिर से गांव छोड़ना पड़ा। लगभग 16 परिवार अब पास के लंगियाना गांव में अस्थायी तिरपालों के नीचे शरण लिए हुए हैं और सरकारी सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उनके ट्यूबवेल और बोरवेल अब भी बंद पड़े हैं, जबकि बाढ़ के दौरान गिरे बिजली के खंभे अब तक नहीं लगाए गए हैं, जिससे पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है।

ग्रामीणों की व्यथा

55 वर्षीय स्वरन सिंह, जो कालूवाला के निवासी हैं, ने बताया, “मेरी चार एकड़ जमीन अभी भी आठ फीट रेत के नीचे दबी है। कोई मशीन गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। मेरे दो बेटे मलकीत और जगदीश पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब उनके खर्च उठाना मुश्किल हो गया है। हर दिन यही सोचता हूं कि कैसे गुज़ारा करेंगे। बस वाहेगुरु से यही दुआ है कि और कष्ट न सहने पड़ें।”

सीमा पार से भी बढ़ा खतरा

गट्टी राजोके के पूर्व सरपंच बलबीर सिंह ने बताया कि पाकिस्तान की ओर बनी तटबंध दीवार, जो पहले टूटी थी, दोबारा टूट गई है। उन्होंने कहा कि तेज धार ने हमारे खेतों में नई धाराएं बना दी हैं। कई जगह खेतों की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी बह गई है और गहरे गड्ढे बन गए हैं।

प्रशासन का दावा- स्थिति जल्द सामान्य होगी

जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता संदीप गोयल ने बताया कि ऊपरी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण भाखड़ा और पोंग बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया, जिससे हरिके हैडवर्क्स से हुसैनीवाला की ओर जलस्तर 93,000 क्यूसेक तक बढ़ गया था। हालांकि, बुधवार को यह घटकर 85,000 क्यूसेक हो गया है और अगले कुछ दिनों में स्थिति सामान्य होने की संभावना है।

Punjab Punjab News

