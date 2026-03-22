पंजाब में सुपरहिट OTS स्कीम, VAT बकायेदारों से 111 करोड़ की जबरदस्त वसूली; गदगद है सरकार
पंजाब सरकार की पुराने वैट बकायों के एकमुश्त निपटान स्कीम को व्यापारियों और करदाताओं से भारी समर्थन मिला है। वित्त एवं कराधान मंत्री ने बताया कि स्कीम के तहत अब तक 7845 आवेदनों के जरिए लगभग 298.39 करोड़ रुपये के बकाये के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 111.16 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।
पंजाब सरकार की पुराने वैट बकायों के एकमुश्त निपटान (वन टाइम सेटलमेंट- ओटीएस) स्कीम को व्यापारियों और करदाताओं से भारी समर्थन मिला है। वित्त एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज बताया कि स्कीम के तहत अब तक 7,845 आवेदनों के जरिए लगभग 298.39 करोड़ रुपये के बकाये के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 111.16 करोड़ रुपये की सफलतापूर्वक वसूली की जा चुकी है।
वित्त मंत्री ने इसे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की व्यापार-समर्थक और पारदर्शी नीतियों की सफलता करार दिया। उन्होंने कहा कि लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और रोपड़ जैसे प्रमुख डिवीजनों से प्राप्त मजबूत प्रतिक्रिया इस स्कीम के प्रति बढ़ती जागरूकता और विश्वास को दर्शाती है। यह योजना पुराने टैक्स विवादों को खत्म कर राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ कारोबारियों को नई शुरुआत का मौका दे रही है।
चीमा ने व्यापारियों से अपील की कि यह सुनहरा अवसर 31 मार्च 2026 तक ही उपलब्ध है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि समय सीमा समाप्त होने के बाद सरकार अब कोई रियायत नहीं देगी। सख्त वसूली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें बिना किसी छूट के कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसकी तैयारी के तहत पहले ही करीब 8000 संपत्तियों की पहचान कर ली गई है।
इस दौरान मंत्री ने जोर देकर कहा कि ओटीएस स्कीम के तहत ब्याज और जुर्माने में भारी छूट देकर सरकार ने करदाताओं को लंबित मामलों का निपटारा करने का आखिरी मौका दिया है। उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया कि वे इस अंतिम समय-सीमा का फायदा उठाएं, राज्य के विकास में योगदान दें और टैक्स व्यवस्था से सहज रूप से जुड़ें।
वित्त मंत्री ने बताया कि इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य मुकदमेबाजी कम करना, राहत प्रदान करना और राज्य की राजस्व प्रणाली को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि स्कीम को मिली सफलता पंजाब सरकार की करदाता-केंद्रित नीतियों पर बढ़ते भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि 31 मार्च के बाद बकायेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसे में सभी पात्र करदाताओं को तुरंत आवेदन करने की सलाह दी गई है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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