बुजुर्ग महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कंगना रनौत को फिर समन, जल्द पेश होने के आदेश

हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत को किसान आंदोलन के दौरान बुजुर्ग किसान महिंदर कौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बठिंडा की अदालत ने फिर समन जारी कर दिया है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 08:18 PM
हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत को किसान आंदोलन के दौरान बुजुर्ग किसान महिंदर कौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बठिंडा की अदालत ने फिर समन जारी कर दिया है। कंगना को जल्द अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। केस की अगली सुनवाई अब 29 सितंबर को होगी। महिंदर कौर के वकील रघवीर सिंह बहनीवाल ने बताया कि इससे पहले भी कंगना रनौत को समन जारी किए गए थे लेकिन उन समन को किसी ने हासिल नहीं किया। इसके बाद आज बठिंडा कोर्ट ने एसएसपी के माध्यम से कंगना के नाम पर दोबारा समन जारी किए हैं। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और कंगना को जल्द अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।

न हाईकोर्ट से और न सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

साल 2021 में कंगना रनौत ने किसान आंदोलन में शामिल बठिंडा के बहादुरगढ़ जंडियां गांव की बुजुर्ग किसान महिंदर कौर को शाहीन बाग की दादी बताकर आंदोलन में आने के लिए पैसे लेने की बात कहते हुए अपमानजनक टिप्पणी की थी। कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान ट्वीट कर 87 वर्षीय किसान महिला महिंदर कौर को 100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला बता दिया था। महिंदर कौर ने बठिंडा कोर्ट में कंगना के ​खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। महिंदर कौर की शिकायत पर 22 फरवरी, 2022 को बठिंडा की अदालत ने कंगना को अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा था। कंगना ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में महिंदर कौर की शिकायत को रद्द कराने की अर्जी दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए जवाब दिया था कि कंगना ने ट्वीट को सिर्फ रिट्वीट नहीं किया बल्कि अपनी ओर से उसमें टिप्पणी जोड़ी और उसमें मसाला डाला। यानी कंगना को इस केस में कहीं से भी कोई राहत नहीं मिली।

आपने इसमें अपनी टिप्पणी जोड़ी, मसाला डाला

शुक्रवार 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। उन्होंने कहा था कि हम आपके ट्वीट पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, इससे ट्रायल पर असर पड़ेगा। ये सिर्फ एक साधारण री-ट्वीट नहीं था, इसमें आपकी टिप्पणी भी शामिल थी। आपने इसमें अपनी टिप्पणी जोड़ी, मसाला डाला। कंगना के वकील ने सफाई देने की कोशिश की और कहा कि उनकी मुवक्किल ने अपनी टिप्पणी पर स्पष्टीकरण दे दिया है। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि यह स्पष्टीकरण निचली अदालत में दिया जा सकता है। जब कंगना के वकील ने कहा कि वह पंजाब में सुरक्षित महसूस नहीं करतीं और वहां यात्रा नहीं कर सकतीं, तो कोर्ट ने सुझाव दिया कि वह व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए आवेदन कर सकती हैं। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अगर कंगना के वकील ज्यादा बहस करेंगे, तो अदालत ऐसी टिप्पणी कर सकती है, जो उनके मुकदमे को नुकसान पहुंचाए। इसके बाद कंगना के वकील ने कोर्ट से याचिका वापस ले ली।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Kangana Ranaut

