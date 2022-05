रेप केस में LIP प्रमुख सिमरजीत बैंस का भगौड़ा घोषित, पोस्टर जारी

लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत बैंस, उनके भाईयों और अन्य सहयोगियों के वांटेड पोस्टर जारी किए गए हैं। कोर्ट के आदेश पर लुथियाना पुलिस ने रेप के एक मामले में उन्हें भगौड़ा घोषित किया है।

