खेत की सिंचाई को लेकर झगड़ा, पिता-पुत्र की बेरहमी से हत्या; आरोपी फरार

फजिल्का के पक्का गांव में सिंचाई को लेकर हुए विवाद में पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक खेत के ठेके को लेकर पहले से विवाद चल रहा था।

farmer working in his field was shot dead accused absconded after murdering him

Ankit Ojha Fri, 19 Jul 2024 11:45 AM हिन्दुस्तान टाइम्स,चंडीगढ़