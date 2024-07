अब पंजाब में गाड़ियों के सनरूफ में खड़े होकर हुल्लड़बाजी करने वालों का होगा चालान

अब पंजाब में गाड़ियों के सनरूफ में खड़े होकर हुल्लड़बाजी करने वालों का होगा चालान

एडीजीपी ट्रैफिक एवं सड़क सुरक्षा ए.एस. राय का कहना है कि बेंगलुरु में 18 साल से कम आयु के बच्चों की ओर से लग्जरी गाड़ियों के सनरूफ में खड़े होकर हुल्लड़बाजी करने की कई घटनाएं सामने आई।

Punjab those who create a ruckus by standing in the sunroof of vehicles will be fined

Madan Tiwari Fri, 12 Jul 2024 08:28 PM लाइव हिन्दुस्तान,चंडीगढ़