पंजाब में अकालियों की चिंता और बढ़ी, विधानसभा चुनाव में हार के बाद SGPC से वर्चस्व खोने का खतरा

शिअद को SGPC पर वर्चस्व बनाए रखने में कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। SGPC निकाय में फिलहाल 191 सदस्यों में से SAD के पास 160 हैं। पार्टी विधानसभा चुनाव में 117 में से सिर्फ 3 सीट जीती।

लाइव हिन्दुस्तान,चंडीगढ़ Niteesh Kumar Fri, 01 Apr 2022 10:12 AM

