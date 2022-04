समय की कीमत समझें और जनता से अच्छा व्यवहार रखें... भगवंत मान सरकार का अधिकारियों को नया फरमान

Bhagwant Mann News: पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सरकारी अधिकारियों और कर्मतचारियों को नया फरमान जारी किया है। जिसमें उन्हें समय की कीमत समझने और जनता के साथ अच्छा व्यवहार रखने के निर्देश दिए गए हैं।

एएनआई,चंडीगढ़ Gaurav Kala Fri, 08 Apr 2022 04:02 PM

