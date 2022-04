पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा, लेकिन शर्तें लागू; समझें मान सरकार का गणित

सीएम मान ने दावा किया है कि पंजाब में करीब 73 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें से 61 लाख लोगों को फायदा होगा। सरकार ने 2 KW लोड बिजली क्षमता वाले 31 दिसंबर 2021 तक के बिल माफ करने का ऐलान किया है।

लाइव हिंदुस्तान,चंडीगढ़ Nisarg Dixit Sun, 17 Apr 2022 11:44 AM

