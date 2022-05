पटियाला हिंसा: मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना गिरफ्तार, CIA ने मोहाली से पकड़ा

पंजाब के पटियाला में हुई हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर है कि आरोपी विस्तारा फ्लाइट के जरिए मुंबई से सुबह 7.20 बजे मोहाली पहुंचा था। शुक्रवार को हुई हिंसा में 4 घायल हुए थे।

Sun, 01 May 2022 11:07 AM

Nisarg Dixit लाइव हिंदुस्तान,चंडीगढ़ Sun, 01 May 2022 11:07 AM

