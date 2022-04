पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष ने इशारों में दी सिद्धू को सलाह! कहा- पार्टी में हो मतभेदों पर चर्चा

सिद्धू के अलावा इस बैठक में विधायक इंदरबीर सिंह बोलारिया और सुनील दत्ती भी शामिल नहीं हो सके थे। सिद्धू की गैर-मौजूदगी पर वडिंग ने बताया कि उनकी बात हुई और जानकारी दी गई कि वह शहर में नहीं हैं।

Sat, 16 Apr 2022 11:41 AM

