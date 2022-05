जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे रखा है... पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों पर सिद्धू का शेर

सिद्धू का संदेश प्रशांत किशोर के साथ उनकी मुलाकात के मद्देनजर आया है। प्रशांत किशोर ने हाल ही में राजनीतिक कदम उठाने का संकेत दिया था। किशोर ने हाल ही में नई दिल्ली में सिद्धू से मुलाकात की थी।

