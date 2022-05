पटियाला में हिंसा के बाद भगवंत मान का पहला बयान, पंजाब में नहीं बो सकते नफरत के बीज

शिवसेना समर्थकों और खालिस्तानियों के बीच झड़प के बाद पहली बार पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान सामने आया है। भगवंत मान ने शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे समाज विरोधी तत्वों को चेतावनी दी है।

