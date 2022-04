पंजाब में 1 जुलाई से मिलेगी 300 यूनिट बिजली मुफ्त, AAP ने निभाया वादा

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुफ्त बिजली का वादा पूरा कर दिया है। राज्य के लोगों को 1 जुलाई से 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। सरकार ने इस बात की जानकारी शनिवार को दी है।

लाइव हिंदुस्तान,चंडीगढ़ Nisarg Dixit Sat, 16 Apr 2022 09:06 AM

इस खबर को सुनें