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आम आदमी पार्टी में तूफान के बीच पत्नी और बेटी के साथ ससुराल पहुंचे सीएम भगवंत मान, क्या है वजह

Apr 26, 2026 01:55 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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आम आदमी पार्टी में उथल-पुथल के बीच सीएम भगवंत मान हरियाणा के पिहोवा में अपनी ससुराल पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक वह किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गए हैं। पंजाब पुलिस ने इस पूरे इलाके को सील कर दिया है। 

आम आदमी पार्टी में तूफान के बीच पत्नी और बेटी के साथ ससुराल पहुंचे सीएम भगवंत मान, क्या है वजह

पंजाब में जारी भारी सियासी उथल पुथल और संकट के बीच सीएम भगवंत मान रविवार को अपनी ससुराल हरियाणा के पिहोवा पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर और बेटी नियामत कौर भी है। वे यहां पर निजी पारिवारिक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए हैं। कार्यक्रम में सिर्फ घर-परिवार के लोग कार्यक्रम में मौजूद हैं। सीएम मान के आने से पहले पंजाब और हरियाणा पुलिस ने यहां सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतज़ाम किए। पंजाब पुलिस ने इलाके को पूरी तरह सील कर दिया। बता दें कि इन दिनों सात आप सांसदों के पार्टी छोड़ने और फिर बीजेपी का दामन थामने को लेकर पार्टी में काफी उथल-पुथल है।

दो साल की है मान की बेटी

सीएम भगवंत मान की यह दूसरी शादी है। भगवंत मान और डॉ. गुरप्रीत कौर का विवाह 7 जुलाई 2022 को चंडीगढ़ में हुआ था। उन्होंने चंडीगढ़ के सीएम आवास में सादे समारोह में डॉ. गुरप्रीत कौर से विवाह किया था। उनकी पहली शादी इंद्रप्रीत कौर से हुई थी, जिनसे उनके एक बेटा और एक बेटी भी है। पहली पत्नी से उनका 2015 में तलाक हो गया था। इसके बाद पत्नी बच्चों को लेकर अमेरिका जाकर सैटल हो गई। दूसरी शादी के करीब दो साल बाद मार्च 2024 में मान के घर बेटी नियामत का जन्म हुआ था।

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राघव चड्ढा ने ही किया था शादी समारोह का सारा प्रबंध

सीएम भगवंत मान ने दूसरी शादी के समारोह को पूरी तरह सादा रखा था। इसमें उन्होंने अपनी पंजाब सरकार के किसी मंत्री या पार्टी के विधायक को भी नहीं बुलाया। पार्टी की तरफ से कनवीनर अरविंद केजरीवाल पत्नी सुनीता केजरीवाल और बेटी हर्षिता के साथ शामिल हुए। खास बात यह है कि अब आम आदमी पार्टी छोड़ कर बीजेपी में शामिल हो चुके सांसद राघव चड्ढा ने ही इस शादी समारोह का सारा प्रबंध किया था।

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एनआरआई किसान के दामाद हैं भगवंत मान

पंजाब के सीएम भगवंत मान पिहोवा के एनआरआई किसान वार्ड-पांच की तिलक कॉलोनी निवासी किसान इंद्रजीत सिंह के दामाद हैं। इंद्रजीत सिंह सरपंच भी रह चुके हैं और उनके पास गांव गुमथला गढू में लगभग 42 एकड़ जमीन है। उनके पिता के पास कनाडा की नागरिकता भी है। डॉ. गुरप्रीत की मां राजिंद्र कौर उर्फ राज एक गृहिणी हैं। डॉ. गुरप्रीत की प्रारंभिक शिक्षा पिहोवा में हुई है। उन्होंने टैगोर पब्लिक स्कूल से 10वीं कक्षा पास की। वहीं चंडीगढ़ से बारहवीं पास करने के बाद उन्होंने अंबाला के मुलाना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और वर्ष 2017 में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की।

(रिपोर्ट: मोनी देवी, लाइव हिन्दुस्तान)

Ankit Ojha

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Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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