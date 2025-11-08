तरनतारन उपचुनाव से ठीक तीन दिन पहले एसएसपी सस्पेंड, अकाली दल की शिकायत पर कार्रवाई
भारतीय चुनाव आयोग ने तरनतारन उपचुनाव से ठीक तीन दिन पहले पंजाब की एसएसपी डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल को निलंबित कर दिया है। अब उनकी जगह अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर को तत्काल प्रभाव से एसएसपी, तरनतारन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तरतारन में इस समय उपचुनाव का प्रचार जोरों पर है। यहां 11 नवंबर को मतदान होगा। शनिवार को आयोग की इस कार्रवाई से राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी. सिबिन ने निलंबन की पुष्टि करते हुए कहा कि शिकायतें मिली थीं और मूल्यांकन के बाद यह निर्णय लिया गया। वहीं, चुनाव आयोग ने पंजाब सरकार को तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का पैनल तैयार करने का निर्देश दिया है।
अकाली नेताओं पर झूठे केस दर्ज करने का आरोप
शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी को डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अकाली दल ने उन पर आरोप लगाया था कि वह उपचुनाव में अकाली नेताओं और कार्यकर्ताओं को कैंपेन करने से रोकने के लिए पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर उनके खिलाफ झूठी और बेबुनियाद एफआईआर दर्ज करवा रही हैं। अकाली दल के मुख्य प्रवक्ता और लीगल सेल के प्रमुख अर्शदीप सिंह क्लेर ने शिकायत में कहा कि पुलिस सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के दबाव में काम कर रही है और पार्टी के कैंपेन में रुकावट डालने के लिए झूठी और पॉलिटिकल मकसद से केस दर्ज कर रही है।
उन्होंने कहा कि शिअद नेताओं को प्रचार करने से रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 और 169 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने डोधे गांव के सरपंच वरिंदर सिंह और शिअद उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा के पर्सनल असिस्टेंट मनप्रीत सिंह के खिलाफ दर्ज केस दर्ज होने का हवाला भी दिया। वहीं, अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने भी डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल के अलावा दो डीएसपी का तबादला करने की मांग की थी।
14 नवंबर को घोषित होंगे नतीजे
तरनतारन उपचुनाव के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे। आम आदमी पार्टी विधायक कश्मीर सिंह सोहल के जून में निधन के बाद तरनतारन विधानसभा सीट खाली हो गई थी। वहीं, एसएसपी पर कार्रवाई के बाद शिरोमणि अकाली दल ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि शिरोमणि अकाली दल की शिकायत पर तरनतारन की एसएसपी डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल को चुनाव आयोग ने निलंबित कर दिया। चुनाव में गुंडागर्दी की बात सामने आई थी। बीते दिन पंजाब पुलिस शिरोमणि अकाली दल के सरपंचों को जबरन उनके घरों से उठा ले गई थी। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने चुनाव पर्यवेक्षक के पास शिकायत दर्ज कराई थी। चुनाव आयोग ने एसएसपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की।
रिपोर्ट- मोनी देवी
