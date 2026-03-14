बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने पर बोले सुखबीर बादल, मोस्ट वेलकम, हर पार्टी को अपने फैसले लेने का हक
पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तो यहां तक भी कह चुके हैं कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो भाजपा 2027 क्या 2032 को भी भूल जाए। इसके बाद से ही लगातार इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था कि दोनों पार्टियों का गठबंधन संभव है, लेकिन अब अमित शाह ने इसे खारिज कर दिया है।
मोगा में बदलाव रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने अकाली दल से भाजपा के गठबंधन की अटकलों पर विराम लगा दिया है। शाह ने यह भी कहा कि 2027 में भाजपा पंजाब में सरकार बनाएगी। शाह के इस बयान से स्पष्ट हो गया कि अकाली दल से गठबंधन के अभी कोई आसार नहीं हैं। इस पर अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने प्रतिक्रिया दी है। सुखबीर बादल ने कहा कि मोस्ट वेलकम, हर पार्टी को अपने फैसले लेने का हक है। हम लोकसभा में भी अकेले लड़े थे। अकाली दल उसूल वाली पार्टी है। हमारे लिए पंजाब पहले है, हम यहां राज करने नहीं आते। पंजाब के लोगों की लड़ाई करने आते हैं। जो दिल्ली वाली पार्टियां हैं, वह यहां राज करने आती हैं। इस बार पंजाब के लोग अकालियों को ही अकेले 100 सीटों पर जिताएंगे।
गठबंधन पर क्या बोले अमित शाह
रैली को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में 19 फीसदी वोट हमें मिले हैं। जहां 19 फीसदी वोट मिलते है, वहां अगली सरकार बीजेपी की होती है। कई प्रदेशों में ऐसा हुआ है। अब पंजाब की बारी है। मैं पंजाब के लोगों से अपील करने आया हूं। भाजपा पहले पंजाब में अकालियों के जूनियर पार्टनर के तौर पर सरकार का हिस्सा थी। जब भी हम आपके सामने आए, हम छोटे भाई की भूमिका में आए लेकिन भाजपा अब 2027 में अपनी सरकार बनाने के लिए जी जान लड़ाने जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब ने कांग्रेस, अकालियों और आम आदमी पार्टी को कई मौके दिए हैं और अब भाजपा को भी मौका देना चाहिए। हम पंजाब में बदलाव लाएंगे। मैं पंजाब की माताओं, बहनों और बुजुर्गों समेत सभी से आशीर्वाद लेने आया हूं। हमें अपना आशीर्वाद दें। इस तरह से शाह ने अकाली दल से गठबंधन की अटकलों को खत्म कर दिया।
लंबे समय से थी गठबंधन की चर्चा
लंबे समय से दोनों दलों में गठबंधन की चर्चा चल रही थी। दोनों दलों के शीर्ष नेता जब पंजाब के राज्यपाल के एक कार्यकर्म में साथ नजर आए तो यह चर्चाएं और भी तेज हो गई थी। हालांकि पंजाब भाजपा का एक धडा अकाली दल से गठबंधन के खिलाफ था लेकिन कई बड़े नेता इसे पंजाब फतेह करने के लिए जरूरी बता रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तो यहां तक भी कह चुके हैं कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो भाजपा 2027 क्या 2032 को भी भूल जाए। इसके बाद से ही लगातार इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था कि दोनों पार्टियों का गठबंधन संभव है। लेकिन अमित शाह इन चर्चाओं पर खारिज कर यह संकेत दे दिए है कि भाजपा अब अकेले दम पर चुनाव मैदान में जाएगी।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
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