Son Shot His Father Point Blank in Face punjab Police Reveal reason behind killing पिता के मुंह पर बंदूक सटाकर मार दी गोली, पुलिस ने बताया- किस बात से नाराज था बेटा, Punjab Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Son Shot His Father Point Blank in Face punjab Police Reveal reason behind killing

पिता के मुंह पर बंदूक सटाकर मार दी गोली, पुलिस ने बताया- किस बात से नाराज था बेटा

पंजाब पुलिस ने अधेड़ की गोली मारकर हत्या वाले मामले को सुलझा लिया है। पुलिस की कहानी के अनुसार, बेटे ने गुस्से में आकर गन लोड की और पिता के मुंह पर सटाकर गोली मार दी।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Tue, 12 Aug 2025 09:38 PM
share Share
Follow Us on
पिता के मुंह पर बंदूक सटाकर मार दी गोली, पुलिस ने बताया- किस बात से नाराज था बेटा

पंजाब के धर्मशाला के तरीयाला गांव में हुई शख्स की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। जांच में सामने आया कि 17 वर्षीय नाबालिग बेटे ने ही अपने पिता को लाइसेंसी सिंगल बैरल बंदूक से गोली मार दी थी। पुलिस ने आरोपी को पंजाब के गुरदासपुर से गिरफ्तार किया है और वारदात में इस्तेमाल बंदूक भी बरामद कर ली है। तकनीकी जांच में पुष्टि हुई है कि गोली इसी बंदूक से चली थी।

पुलिस के मुताबिक, वारदात वाले दिन सुबह से ही पिता-पुत्र के बीच घरेलू विवाद को लेकर तनाव था। दोपहर में 45 वर्षीय विनीत कुमार पास की बावड़ी में नहा कर लौटा तो घर के भीतर उसका बेटा बंदूक लोड कर खड़ा था। जैसे ही पिता कमरे में दाखिल हुआ, बेटे ने मुंह पर नाक के पास बंदूक तानकर गोली दाग दी। नजदीक से चली गोली से विनीत कुमार की मौके पर ही मौत हो गई और उसका चेहरा व शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया।

ये भी पढ़ें:14 साल की चचेरी बहन पर बिगड़ी ताऊ के बेटे की नीयत, रेप के बाद गला घोंटकर हत्या

हत्या के बाद आरोपी ने शव को अंदर कमरे में चटाई पर लिटाया, खून से सने बरामदे की सफाई की और नकदी, गहने व कपड़े समेटकर मोटरसाइकिल से गुरदासपुर भाग गया। मृतक का बड़ा भाई घर लौटा तो घटना का खुलासा हुआ।

सात साल पहले हुआ था तलाक

जांच में पता चला कि विनीत कुमार का करीब सात साल पहले पत्नी से तलाक हो गया था। छोटा बेटा मां के साथ गुरदासपुर में रहता था जबकि बड़ा बेटा पिता के साथ। आरोपी लड़का आवारा प्रवृत्ति का था और आए दिन पिता से झगड़ा करता रहता था। कुछ दिन पहले उसने 20 हजार रुपये से भरा पर्स चुरा लिया था, जिसे लेकर पिता लगातार उससे पूछताछ कर रहे थे। इसी बात पर हुए विवाद और पिटाई से नाराज होकर उसने हत्या की योजना बना ली।

पुलिस ने आरोपी के पास से 12 जिंदा कारतूस, नकदी, गहने और पिता की बाइक बरामद कर ली है। मामले की आगे की कार्रवाई जारी है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Murder News Punjab News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।