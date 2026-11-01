पहले बेटे को घर से बाहर भेजा, फिर पत्नी को मार डाला; कारण हैरान करने वाला है

लुधियाना में एक आदमी ने अपनी पत्नी को चाकू मारकर मार डाला। आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और से अफेयर चल रहा है। घटना ऑस्ट्रेलिया से लौटने के कुछ ही दिन बाद हुई।

लुधियाना के विकास नगर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां पर एक आदमी ने अपनी पत्नी को चाकू से कई बार मारकर जान से मार डाला। आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और आदमी से अफेयर चल रहा है। यह घटना तब हुई, जब दंपति ऑस्ट्रेलिया से लौटकर घर आए थे। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

बताया जा रहा है कि पीड़िता कमलदीप कौर (49) और उसके पति रविंदर सिंह पिछले छह महीने से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। दोनों पिछले शुक्रवार को लुधियाना लौटे थे। उनके बेटे गगनदीप सिंह उन्हें अमृतसर एयरपोर्ट पर लेने गए थे। परिवार के मुताबिक, रविंदर को लंबे समय से शक था कि कमलदीप का किसी और से रिश्ता है। इसी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। घर लौटने के बाद भी यह तनाव बना रहा।

बेटे को बाहर भेजकर दिया घटना को अंजाम बेटे गगनदीप सिंह ने बताया कि शनिवार शाम करीब 4:30 से 5 बजे के बीच उसके पिता ने उसे घर से बाहर एक काम पर भेज दिया। जब वह कुछ समय बाद घर लौटा तो घर का गेट खुला था। अंदर बेडरूम में उसने देखा कि उसकी मां फर्श पर खून से लथपथ पड़ी है। उसके शरीर पर चाकू के कई घाव थे। इसके बाद उसने तुरंत मदद के लिए शोर मचाया।

पड़ोसी नरिंदर कौर ने बताया कि वह उसी समय पास के गुरुद्वारे से लौट रही थीं। उन्होंने देखा कि कमलदीप के घर का गेट खुला हुआ है। अचानक उन्हें गगनदीप की तेज चीख सुनाई दी। गगनदीप चिल्ला रहा था कि आंटी, जल्दी आओ! मां को मार दिया गया है। नरिंदर कौर और आसपास के लोग तुरंत घर के अंदर पहुंचे। वहां कमलदीप बेहोश हालत में फर्श पर पड़ी थीं।

चाकू धोकर सबूत छिपाने की कोशिश गगनदीप ने आगे बताया कि उसके पिता ने कमलदीप को चाकू मारने के बाद चाकू को धो दिया था। उसका आरोप है कि पिता ने ऐसा इसलिए किया, ताकि खून के निशान और सबूत मिट जाएं। कमलदीप को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही दुगरी थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्टेशन ऑफिसर गुरमुख सिंह ने बताया कि कमलदीप की पीठ और पेट में चाकू मारा गया था। इन वारों से उनकी खून की नसें कट गई थीं, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पति रविंदर सिंह को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है।