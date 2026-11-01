पहले बेटे को घर से बाहर भेजा, फिर पत्नी को मार डाला; कारण हैरान करने वाला है
लुधियाना में एक आदमी ने अपनी पत्नी को चाकू मारकर मार डाला। आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और से अफेयर चल रहा है। घटना ऑस्ट्रेलिया से लौटने के कुछ ही दिन बाद हुई।
लुधियाना के विकास नगर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां पर एक आदमी ने अपनी पत्नी को चाकू से कई बार मारकर जान से मार डाला। आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और आदमी से अफेयर चल रहा है। यह घटना तब हुई, जब दंपति ऑस्ट्रेलिया से लौटकर घर आए थे। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
बताया जा रहा है कि पीड़िता कमलदीप कौर (49) और उसके पति रविंदर सिंह पिछले छह महीने से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। दोनों पिछले शुक्रवार को लुधियाना लौटे थे। उनके बेटे गगनदीप सिंह उन्हें अमृतसर एयरपोर्ट पर लेने गए थे। परिवार के मुताबिक, रविंदर को लंबे समय से शक था कि कमलदीप का किसी और से रिश्ता है। इसी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। घर लौटने के बाद भी यह तनाव बना रहा।
बेटे को बाहर भेजकर दिया घटना को अंजाम
बेटे गगनदीप सिंह ने बताया कि शनिवार शाम करीब 4:30 से 5 बजे के बीच उसके पिता ने उसे घर से बाहर एक काम पर भेज दिया। जब वह कुछ समय बाद घर लौटा तो घर का गेट खुला था। अंदर बेडरूम में उसने देखा कि उसकी मां फर्श पर खून से लथपथ पड़ी है। उसके शरीर पर चाकू के कई घाव थे। इसके बाद उसने तुरंत मदद के लिए शोर मचाया।
पड़ोसी नरिंदर कौर ने बताया कि वह उसी समय पास के गुरुद्वारे से लौट रही थीं। उन्होंने देखा कि कमलदीप के घर का गेट खुला हुआ है। अचानक उन्हें गगनदीप की तेज चीख सुनाई दी। गगनदीप चिल्ला रहा था कि आंटी, जल्दी आओ! मां को मार दिया गया है। नरिंदर कौर और आसपास के लोग तुरंत घर के अंदर पहुंचे। वहां कमलदीप बेहोश हालत में फर्श पर पड़ी थीं।
चाकू धोकर सबूत छिपाने की कोशिश
गगनदीप ने आगे बताया कि उसके पिता ने कमलदीप को चाकू मारने के बाद चाकू को धो दिया था। उसका आरोप है कि पिता ने ऐसा इसलिए किया, ताकि खून के निशान और सबूत मिट जाएं। कमलदीप को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही दुगरी थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्टेशन ऑफिसर गुरमुख सिंह ने बताया कि कमलदीप की पीठ और पेट में चाकू मारा गया था। इन वारों से उनकी खून की नसें कट गई थीं, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पति रविंदर सिंह को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है।
फिलहाल पुलिस अब इस हत्या के पीछे असली मकसद की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच झगड़े की असली वजह क्या थी और क्या अफेयर का शक सही था। फिलहाल पुलिस परिवार के अन्य सदस्यों और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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