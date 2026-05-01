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पंजाब में गैंगस्टर सुक्खा हत्याकांड के एकमात्र गवाह की हत्या, हमलावरों ने कार के अंदर भूना

May 01, 2026 12:46 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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जानकारी के अनुसार गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी एवन पैलेस के पास अपनी कार में बैठा था। तभी कार में सवार होकर आए अज्ञात हमलावरों ने सामने से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ड्राइवर सीट पर बैठे गोपी को संभलने तक का मौका नहीं मिला और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

पंजाब में गैंगस्टर सुक्खा हत्याकांड के एकमात्र गवाह की हत्या, हमलावरों ने कार के अंदर भूना

पंजाब में फिर से गैंगवार की सनसनीखेज घटना हुई है। कपूरथला में गैंगस्टर सुक्खा काहलवां के करीबी और उसकी हत्या के मामले में अहम गवाह गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी की अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी। गोपी गांव जैरामपुर का रहने वाला था। गोपी सुक्खा काहलवां मर्डर केस का अहम था। इससे पहले सभी गवाह मुकर चुके थे, लेकिन गोपी नहीं मुकरा था। उस पर भी तीन आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें अवैध हथियार, डकैती और एक मामला एनडीपीएस एक्ट से संबंधित था।

ड्राइविंग सीट पर ही गोलियों से भून डाला

जानकारी के अनुसार गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी एवन पैलेस के पास अपनी कार में बैठा था। तभी कार में सवार होकर आए अज्ञात हमलावरों ने सामने से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ड्राइवर सीट पर बैठे गोपी को संभलने तक का मौका नहीं मिला और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।

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घटना की सूचना मिलते ही थाना ढिलवां पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल कपूरथला की मोर्चरी में रखवा दिया। एसएसपी कपूरथला गौरव तूरा ने कहा कि पूरे मामले को लेकर पुलिस अलर्ट पर है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं।

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गैंगस्टर डोनी बल के नाम से मर्डर की जिम्मेदारी की पोस्ट वायरल

वहीं, सोशल मीडिया पर कुछ गैंगस्टरों द्वारा इस हत्या की कथित जिम्मेदारी लेने का दावा भी सामने आया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। गैंगस्टर डोनी बल ने मर्डर की जिम्मेदारी ली है।

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सोशल मीडिया पोस्ट वायरल है जिसमें लिखा है कि सत श्री अकाल जी, मेरे सारे भाइयों को। आज जो ढिलवां गोपी निज्जर का कत्ल हुआ है, इसकी जिम्मेदारी मैं डोनी बल, मोहब्बत रंधावा, अमर खाबे, प्रभ दस्सुवाल, बिल्ला मंगा और शगनप्रीत लेते हैं। यह हमारे एंटी जग्गू और लॉरेंस के साथ जुड़ा हुआ था। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर पर भी इसने खुशी मनाई थी। इसने हमारे भाई गोरे के कातिलों को पनाह दी थी और हमारे भाई विक्की गौंडर के बारे में भी सोशल मीडिया पर बुरा बोलता था। आज हमने इसे मार के अपने भाइयों का बदला लिया है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Nisarg Dixit

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Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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