जमीन बेचकर बेटे को भेजा था कनाडा, अब लाश मंगवाने को जुटा रहे चंदा; घर में सिर्फ 2 भैसें

शवों को वापस भारत लाने में आने वाले भारी-भरकम खर्च को पूरा करने के लिए आयोजकों ने कुल 40,000 कनाडाई डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा है। अब तक इस मुहिम के तहत काफी मदद मिल चुकी है।

कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर की एक नहर में डूबने से जान गंवाने वाले पंजाब के दो युवकों के शवों को वतन वापस लाने के लिए उनके दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने एक बड़ी मुहिम शुरू की है। बरनाला और अमृतसर जिलों के रहने वाले इन युवकों के परिवारों की आर्थिक मदद और शवों को भारत लाने के खर्च को पूरा करने के लिए पंजाब से लेकर विदेश तक फंड जुटाया जा रहा है। पंजाब में एक अभियान चलाकर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं, कनाडा में रह रहे दोस्तों ने एक ऑनलाइन फंडरेजिंग अभियान शुरू किया है।

शवों को वापस भारत लाने में आने वाले भारी-भरकम खर्च को पूरा करने के लिए आयोजकों ने कुल 40,000 कनाडाई डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा है। अब तक इस मुहिम के तहत काफी मदद मिल चुकी है। पंजाब में पड़ोसियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर अब तक करीब 2.5 लाख रुपये नकद इकट्ठा कर लिए हैं। कनाडा में दोस्तों के जरिए ऑनलाइन अभियान से करीब 26,000 कनाडाई डॉलर जुटाए जा चुके हैं।

दोस्त को बचाने के चक्कर में दोनों ने गंवाई जान मृतकों की पहचान बरनाला जिले के तपा मंडी निवासी लवप्रीत सिंह और अमृतसर जिले के बुताला गांव के रहने वाले योगराज सिंह के रूप में हुई है। दोनों की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच थी। रविवार की आधी रात से ठीक पहले मॉन्ट्रियल की लाचीन नहर के पास योगराज का पैर अचानक फिसल गया और वह पानी में गिर गया। अपने दोस्त को डूबता देख लवप्रीत ने उसे बचाने के लिए तुरंत नहर में छलांग लगा दी, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों में से कोई बाहर नहीं आ सका। बाद में मॉन्ट्रियल फायर डिपार्टमेंट और कनाडाई कोस्ट गार्ड के एक संयुक्त तलाशी अभियान के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला गया।

जमीन बेचकर भेजा था कनाडा लवप्रीत के पड़ोसी बलविंदर सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवार इस समय गहरे सदमे और भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। लवप्रीत के पिता बलवीर सिंह सीआरपीएफ से रिटायर हैं और पूरा परिवार उनकी पेंशन पर ही निर्भर है। पड़ोसियों ने तय किया है कि वे इस दुख की घड़ी में परिवार की मदद के लिए कम से कम 10-10 हजार रुपये का योगदान देंगे। एक पड़ोसी गुरप्रीत सिंह ने परिवार की बेबसी बयां करते हुए द ट्रिब्यून को बताया, "कई लोगों ने 20-20 हजार रुपये की मदद की है। परिवार ने अपने बेटे और बेटी को कनाडा भेजने के लिए अपनी करीब दो एकड़ जमीन बेच दी थी। अब उनके पास अपने घर और दो भैंसों के अलावा कुछ नहीं बचा है।"