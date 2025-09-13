भगवंत मान ने कहा कि प्रत्येक गांव के लिए सरकार ने टीमें गठित की हैं, जिनके पास जे.सी.बी. मशीनें, ट्रैक्टर-ट्रॉलियां और श्रमिकों की व्यवस्था होगी। ये टीमें कीचड़ और मलबा हटाएंगी और प्रत्येक गांव की पूरी सफाई सुनिश्चित करेंगी।

बाढ़ का कहर कुछ कम होने के बाद अब पंजाब सरकार ने बड़ा अभियान छेड़ा है। प्रदेश के कई इलाकों से बाढ़ का पानी उतर चुका है। हालांकि अभी भी कई जगहों पर गाद, गंदगी और मलबा फैला हुआ है। जनजीवन सामान्य करने और बीमारियों से बचाव के लिए सरकार ने सफाई से लेकर स्वास्थ्य और किसानों की मदद तक का प्‍लान तैयार किया है। इसके लिए 2300 से ज्‍यादा गांव और वार्ड में सफाई का महाभियान चलाया जाएगा। हर गांव में जेसीबी, ट्रैक्टर-ट्रॉली और मजदूरों की टीमें भेजी जा रही हैं। ये टीमें मलबा हटाने, मरे जानवरों को नष्ट करने और फॉगिंग का काम करेंगी।

सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए का फंड तय किया है। हर गांव को तुरंत 1 लाख रुपए दिए गए हैं, जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की है कि राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्वास और सफाई अभियान बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास पर पत्रकार सम्मेलन दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कई क्षेत्रों में अब बाढ़ का पानी कम हो रहा है लेकिन गांवों और कस्बों में कीचड़ और गंदगी बहुत फैली हुई है। जन-जीवन सामान्य होने की ओर बढ़ रहा है, इसलिए इन क्षेत्रों की सफाई का काम बहुत जरूरी है। इसके लिए राज्य सरकार 2300 प्रभावित गांवों और वार्डों में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू करने जा रही है।

भगवंत मान ने कहा कि प्रत्येक गांव के लिए सरकार ने टीमें गठित की हैं, जिनके पास जे.सी.बी. मशीनें, ट्रैक्टर-ट्रॉलियां और श्रमिकों की व्यवस्था होगी। ये टीमें कीचड़ और मलबा हटाएंगी और प्रत्येक गांव की पूरी सफाई सुनिश्चित करेंगी। उन्होंने आशंका जताई कि बाढ़ के दौरान कई जानवरों की मृत्यु हो गई है, इसलिए ये टीमें इन पशुओं का उचित निपटारा करेंगी। इसके बाद प्रत्येक गांव में सफाई और फोगिंग की जाएगी, ताकि बीमारियों के फैलाव को रोका जा सके। प्रत्येक प्रभावित गांव को शुरूआती फंड के रूप में लाख रुपए जारी किए जा रहे हैं। इस फंड से अन्य जरूरतें भी पूरी की जाएंगी और सफाई का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इस अभियान के लिए समय-सीमा तय करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 सितम्बर तक सभी गांवों को साफ करके कीचड़ और मलबे से मुक्त कर दिया जाएगा और 15 अक्तूबर तक सार्वजनिक स्थानों पर मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 22 अक्तूबर तक तालाबों की सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने पहले ही सभी जरूरी व्यवस्थाएं कर ली हैं।

बाढ़ प्रभावित गांवों में मेडिकल कैंप लगेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि बाढ़ के बाद कोई बीमारी न फैले और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा सहायता मिले। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी 2303 बाढ़ प्रभावित गांवों में मैडीकल कैंप लगाएगी। इनमें 596 गांवों में, जहां आम आदमी क्लीनिक पहले से मौजूद हैं, वहां मैडीकल कैंप, स्वास्थ्य सुविधाएं और दवाइयां उपलब्ध होंगी। बाकी 1707 गांवों में ये मैडीकल कैंप स्कूलों, धर्मशालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों या पंचायत भवनों जैसी साझा जगहों पर लगाए जाएंगे। भगवंत मान ने कहा कि प्रत्येक कैंप में डाक्टर, मैडीकल स्टाफ और चिकित्सा सुविधाएं मौजूद होंगी। राज्य सरकार ने इस विशेष अभियान के लिए 550 एम्बुलैंस की व्यवस्था की है ताकि प्रभावित गांवों के लोगों को चिकित्सा सेवा प्राप्त करने में कोई देरी या परेशानी न हो।

पशुओं में बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू उन्होंने कहा कि अब तक की रिपोर्टों के अनुसार 713 गांवों के लगभग 2.50 लाख पशु बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और उनमें बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने विशेष अभियान शुरू किया है ताकि, पशुपालकों की सहायता की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी गांवों में पशु चिकित्सकों की टीमें तैनात की गई हैं और पशुओं वाली जगहों की सफाई और कीटाणु-मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इन जगहों से मलबा और खराब चारा हटाया जाएगा और किसानों को चारा और पानी कीटाणु-मुक्त करने के लिए पोटाशियम परमैंगनेट प्रदान किया जाएगा। बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए सभी प्रभावित जानवरों का टीकाकरण 30 सितम्बर तक पूरा कर लिया जाएगा। पंजाब में धान की खरीद शुरू होने जा रही है और मंडियों में 16 सितम्बर से खरीद शुरू करने के लिए व्यवस्थाएं पहले ही की जा चुकी हैं। बाढ़ की मार झेलने वाली मंडियों की बड़े पैमाने पर सफाई और मरम्मत की जा रही है और 19 सितम्बर तक ये बाढ़ प्रभावित मंडियां भी खरीद के लिए तैयार हो जाएंगी।