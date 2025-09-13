Sidhu Moosewala murder case Court accepts father request Punjab News कोर्ट में फिजीकली पेश होंगे मूसेवाला के हत्यारे, सिंगर के पिता के अनुरोध को कोर्ट ने स्वीकारा, Punjab Hindi News - Hindustan
कोर्ट में फिजीकली पेश होंगे मूसेवाला के हत्यारे, सिंगर के पिता के अनुरोध को कोर्ट ने स्वीकारा

Sidhu Moosewala murder case: सिंगर मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने अदालत में कहा कि उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है और वह स्क्रीन पर आरोपियों को साफ नहीं देख पाते। वे अपने बेटे के हत्यारों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं इसलिए कोर्ट से अनुरोध है कि उन्हें फिजिकली पेश होने का आदेश दे

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़, मोनी देवीSat, 13 Sep 2025 01:11 AM
पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मानसा की जिला अदालत में आज छह आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई। सुनवाई के दौरान सेशन जज मनजिंदर सिंह की कोर्ट में गवाह के तौर पर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह पेश हुए। सुनवाई के दौरान वह भावुक हो गए। बलकौर सिंह ने अदालत में कहा कि उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है और वह स्क्रीन पर आरोपियों को साफ नहीं देख पाते। वे अपने बेटे के हत्यारों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं इसलिए कोर्ट से अनुरोध है कि उन्हें फिजिकली पेश होने का आदेश दे। इस पर अदालत ने उनकी गुजारिश मान ली और अगली पेशी पर छह आरोपियों को कोर्ट में फिजिकली पेश होने का आदेश दिया। अभी तक आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ही पेश किया जा रहा था।

हत्यारों को सजा दिलाकर ही दम लूंगा

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के सभी आरोपी जेल में हैं। आरोपियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया था। सिद्धू मूसेवाला के पिता की अपील पर अदालत ने जेल प्रशासन को मूसेवाला हत्याकांड में उसकी रेकी करने वाले संदीप केकड़ा, उसके भाई बलदेव निक्कू, प्रियवर्त फौजी, अंकित सिरसा, कुलदीप केशव और दीपक मुंडी को अगली सुनवाई 26 सितंबर को फिजिकल तौर पर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने कहा कि मैं तीन साल से अदालत से केस लड़ रहा हूं और अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाकर ही दम लूंगा।

मूसेवाला के दो दोस्तों की गवाही पूरी

सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर शुभदीप सिंह सिद्धू की 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मूसेवाला की हत्या उस समय की गई थी जब वह अपने दोस्त और चचेरे भाई के साथ थार में सवार होकर मानसा के जवाहरके गांव जा रहे थे। उनकी हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य गोल्डी बराड़ ने ली थी। बदमाशों ने उनकी कार को घेरकर तकरीबन 35 से 40 राउंड फायर किए। जिसके बाद शूटर भाग गए। सिद्धू मूसेवाला को जब अस्पताल ले जाया गया तब तक सिंगर ने दम तोड़ दिया था। मामले में अब तक मूसेवाला के दो दोस्तों की गवाही पूरी हो चुकी है, जो घटना के समय मौके पर मौजूद थे। उन्होंने शूटरों, गाड़ियों और हथियारों की पहचान की थी। इस मामले में बलकौर सिंह के अलावा सुखपाल सिंह और एक पुलिस अधिकारी की गवाही बाकी है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

