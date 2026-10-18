'छोटे सिद्धू मूसेवाला' ने किया पिस्तौल चलाने का इशारा, हो गया बवाल; पुलिस में शिकायत
एक शो के दौरान सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई से पिस्तौल चलाने जैसा इशारा करवाया गया। इसको लेकर बवाल हो गया और शिकायत पुलिस तक पहुंच गई है।
कनाडा के टोरंटो में साइंड टू गॉड वर्ल्ड टूर के शुरुआती शो के दौरान 9 अक्टूबर मंच पर मशहूर दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के ढाई साल के भाई सुखदीप सिंह सिद्धू के कथित तौर पर पिस्तौल से गोली चलाने जैसे इशारे करने पर विवाद खड़ा हो गया है। चंडीगढ़ की संस्था लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ने मानसा के डिप्टी कमिश्नर और जिला बाल संरक्षण इकाई के पास गायक के छोटे भाई को लेकर एक शिकायत दर्ज कराई है। इसमें सिद्धू मूसेवाला के ढाई साल के भाई शुभदीप सिंह सिद्धू की सुरक्षा और काउंसलिंग की मांग की है। इसमें चिंता जताई गई है कि सार्वजनिक मौकों पर बच्चे को कथित तौर पर हथियारों से जुड़े इशारे करते देखा गया है। इसमें किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत हस्तक्षेप करने की मांग की गई है, जिसमें माता-पिता की काउंसलिंग और पूरे मामले की जांच शामिल है। हालांकि अभी हालांकि अभी इस विवाद पर मूसेवाला के माता-पिता का बयान सामने नहीं आया है।
बच्चे की सुरक्षा का हवाला दिया
संस्था के महासचिव और वकील नवकिरण सिंह ने शिकायत में कहा है कि 9 अक्तूबर को कनाडा के टोरंटो में साइंड टू गॉड वर्ल्ड टूर के शुरुआती शो के दौरान बच्चे को मंच पर लाया गया था। वहां उसने कथित तौर पर पिस्तौल से गोली चलाने जैसे इशारे किए और गोली चलने की आवाजें निकालीं। शिकायत में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो का भी जिक्र है, जिनमें कथित तौर पर बच्चे के आस-पास मौजूद लोग उसे ऐसे ही इशारे करने के लिए उकसाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कम उम्र में बार-बार ऐसी तस्वीरें देखने से बच्चे के विकास पर असर पड़ सकता है, हिंसक व्यवहार सामान्य लग सकता है। उसकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हो सकती हैं। यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि उसके बड़े भाई, सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को मानसा जिले के जवाहरके गांव के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बच्चे को गोलीबारी या अन्य हिंसक हरकतें करने के लिए सिखाया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है या ऐसा करने की अनुमति दी जा रही है। संस्था ने मांग की कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट या किसी योग्य चाइल्ड कॉन्सलर के माध्यम से माता-पिता की काउंसलिंग कराई जाए, बच्चे को ऐसी हरकतें करने से रोकने के निर्देश दिए जाएं और संबंधित अधिकारियों द्वारा इन निर्देशों के पालन की निगरानी की जाए।
बच्चे से सार्वजनिक या निजी कार्यक्रमों में बंदूक जैसे इशारे कराने पर रोक लगाई जाए
शिकायतकर्ता ने जिला मजिस्ट्रेट से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है कि बाल कल्याण समिति इस मामले को तुरंत अपने हाथ में ले और उचित विचार-विमर्श करे। संस्था का कहना है कि उनका मुख्य उद्देश्य बच्चे की रक्षा करना और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है, न कि किसी को दंड दिलाना या संरक्षण में कोई बदलाव लाना। अंतरिम आदेश जारी कर बच्चे से सार्वजनिक या निजी कार्यक्रमों में बंदूक जैसे इशारे कराने पर रोक लगाई जाए। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी शिकायत परिवार या सिद्धू मूसेवाला की यादों के खिलाफ नहीं, बल्कि केवल छोटे बच्चे की सुरक्षा के लिए है।
सिद्धू मूसेवाला की तरह जांघ पर थापी मारी, वायरल वीडियो से बढ़ा विवाद
9 अक्टूबर 2026 को टोरंटो के स्कोशियाबैंक एरिना में हुए साइन टू गॉड वर्ल्ड टूर होलोग्राम कॉन्सर्ट के दौरान शुभदीप को उनके माता-पिता की मौजूदगी में स्टेज पर लाया गया था। शुभदीप ने अपने दिवंगत भाई सिद्धू मूसेवाला की तरह जांघ पर हाथ से ताली (थापी) मारी, फिर हाथ से पिस्टल का इशारा किया और ठायं-ठायं-ठायं की आवाजें निकालीं। जिसका वीडियो सोशल मीडियो पर तेजी से वायरल हो गया था।
(रिपोर्ट- मोनी देवी, लाइव हिन्दुस्तान)
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें